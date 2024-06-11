Türk halkı en çok neye para harcıyor! TÜİK o verileri paylaştı

HARCAMALAR HANGİ KALEMLERE AYRILDI?

Buna göre, ülke genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 23,9 ile konut ve kira harcamaları aldı. İkinci sırada yüzde 21,9 ile ulaştırma, üçüncü sırada ise yüzde 20,6 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları oluşturdu.