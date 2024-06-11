Türk halkı en çok neye para harcıyor! TÜİK o verileri paylaştı
Hane halkı bütçesinden 2023'te en fazla pay konut ve kira harcamalarına ayrıldı. Hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı konut ve kira harcamaları aldı. İkinci sırada ulaştırma, üçüncü sırada ise gıda ve alkolsüz içecek harcamaları yer aldı.
Türkiye genelinde geçen yıl hane halklarının tüketim amaçlı harcamalarının en büyük kısmını yüzde 23,9 ile konut ve kira harcamaları oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin "hane halkı tüketim harcaması" istatistiklerini yayımladı.
HARCAMALAR HANGİ KALEMLERE AYRILDI?
Buna göre, ülke genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 23,9 ile konut ve kira harcamaları aldı. İkinci sırada yüzde 21,9 ile ulaştırma, üçüncü sırada ise yüzde 20,6 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları oluşturdu.
Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı yüzde 0,8 ile sigorta ve finansal hizmetler, yüzde 1 ile eğitim hizmetleri, yüzde 1,9 ile eğlence, spor ve kültür harcamaları aldı.
Hane halkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak hesaplanan aylık ortalama tüketim harcaması hane halkı başına 24 bin 383 lira ve eşdeğer fert başına 12 bin 521 lira olarak tahmin edildi.