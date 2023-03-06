Türk Hava Yolları'ndan üniversite öğrencilerine iş imkânı
Türk Hava Yolları üniversite öğrencileri için inanılmaz bir iş teklifi ile geliyor. Bu alanlarda çalışmak ve yüksek maaş almak isteyen kişilerin ilana dikkat etmesi gerekiyor. Peki, bu alım için istenilen şartlar neler?
Türk Hava Yolları gibi kapsamlı ve gelişmiş olan bu şirket bünyesinde çalışmak isteyen kişilerin dikkatine siz de bu kişilerden biri olabilirsiniz. Eğer bu alanda çalışmak için gerekli şartları taşıyorsanız mutlaka başvuru yapmanız gerekiyor. İşte haberimizin devamında tüm detaylar sizlerle...
TÜRK HAVA YOLLARI BÜNYESİNE PART-TİME ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ALACAK
Türk Hava Yolları tarafınca bir açıklama yayınlandı. THY kariyer ve insan kaynakları sayfasından yapılan bu açıklamada, üniversitede eğitim gören öğrenciler arasından personel alımı yapılacağı duyurulmuştur. THY kariyer ve insan kaynakları tarafından yapılan açıklamada, adayların THY bünyesinde part-time olarak çalıştırılacağı, 12 ay boyunca görev yapacak üniversite öğrencilerin daha sonra ilerleyen süreçte okul bitimine işe alınabileceği vurgulandı. THY tarafınca işe alımlarda verilecek olan Take Off programı, lisans 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katılımına yönelik açık bir yetenek programıdır.
Bu verilecek olan eğitim ve program kapsamında değerlendirme sonrasında programı tamamlayan öğrenciler 12 ay süresince part-time olarak THY bünyesinde çalışma fırsatı elde edecekler. Bu çalıma zarfında çalışan öğrencilerin başarılı olanları tam zamanlı olarak işe alınacak ve THY ailesinin bir parçası haline gelecektir.
BU İŞE ALIMA KİMLER BAŞVURABİLİR?
Üniversite öğrencilerine yönelik yapılacak olan bu iş imkânı bütün öğrenciler tarafınca merakla beklenmektedir. Çünkü THY'nin dünya çapında bir ağa sahip olması ve büyük bir aileye sahip olmasının verdiği ve sağladığı güven ile iş hayatına başlamak, öğrencilerin kariyerlerine bir sıfır önde başlamasını sağlar. Bu işe alımlarda aranan kriterler yapılan açıklamaya göre şunlardır: