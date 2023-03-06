Türk Hava Yolları'ndan üniversite öğrencilerine iş imkânı

TÜRK HAVA YOLLARI BÜNYESİNE PART-TİME ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ALACAK

Türk Hava Yolları tarafınca bir açıklama yayınlandı. THY kariyer ve insan kaynakları sayfasından yapılan bu açıklamada, üniversitede eğitim gören öğrenciler arasından personel alımı yapılacağı duyurulmuştur. THY kariyer ve insan kaynakları tarafından yapılan açıklamada, adayların THY bünyesinde part-time olarak çalıştırılacağı, 12 ay boyunca görev yapacak üniversite öğrencilerin daha sonra ilerleyen süreçte okul bitimine işe alınabileceği vurgulandı. THY tarafınca işe alımlarda verilecek olan Take Off programı, lisans 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katılımına yönelik açık bir yetenek programıdır.