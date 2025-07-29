Türkiye’de barınma krizi derinleşiyor: 8,5 milyon konutta kimse yaşamıyor!

Fahiş kira artışları ve kredi maliyetleri milyonları etkilerken, Türkiye’de 8,5 milyon konutun boş olduğu ortaya çıktı. Dünya Gazetesi'nden Naki Bayır’ın haberine göre, satılan evlerin büyük kısmı ikamet için değil, yatırım amacıyla alınıyor. İşte çarpıcı veriler ve dikkat çeken tespitler:

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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Türkiye’de barınma krizi derinleşiyor: 8,5 milyon konutta kimse yaşamıyor! - Resim: 1

TÜRKİYE’DEKİ KONUT SAYISI KAÇ?

36 milyon konut var ama…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na göre Türkiye’de toplam konut sayısı 36 milyon civarında.

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Türkiye’de barınma krizi derinleşiyor: 8,5 milyon konutta kimse yaşamıyor! - Resim: 2

KAÇ KONUTTA İKAMET EDİLİYOR?

8,5 milyon evde kimse yaşamıyor

TÜİK verilerine göre 2024 sonu itibarıyla yalnızca 27,5 milyon konutta ikamet ediliyor. Yani yaklaşık 8,5 milyon konut boş durumda.

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Türkiye’de barınma krizi derinleşiyor: 8,5 milyon konutta kimse yaşamıyor! - Resim: 3

BARINMA KRİZİ BÜYÜRKEN BU TABLO ŞAŞIRTIYOR

Ev var ama içinde yaşayan yok

Kira fiyatları hızla yükselirken, milyonlarca evin boş olması barınma krizini daha da çarpıcı hale getiriyor.

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Türkiye’de barınma krizi derinleşiyor: 8,5 milyon konutta kimse yaşamıyor! - Resim: 4

VATANDAŞ EV ALAMIYOR, FİYATLAR UÇTU

Kredi faizleri yüksek, konut hayal oldu

Yüksek faiz ve artan fiyatlar nedeniyle birçok vatandaş için ev almak imkânsız hale geldi.

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Türkiye’de barınma krizi derinleşiyor: 8,5 milyon konutta kimse yaşamıyor! - Resim: 5

KONUTLAR YATIRIMCININ ELİNDE

Boş evler ‘varlık stoku’ olarak tutuluyor

Uzmanlara göre boş duran konutların büyük bölümü zengin yatırımcıların elinde. Bu evler kiraya bile verilmiyor.

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Türkiye’de barınma krizi derinleşiyor: 8,5 milyon konutta kimse yaşamıyor! - Resim: 6

KİRACILIK ARTIYOR, EV SAHİBİ AZALIYOR

2014’te %61 olan ev sahipliği, 2024’te %56’ya düştü

TÜİK’in araştırmasına göre 10 yılda ev sahibi oranı ciddi şekilde geriledi. Kiracılık hızla artıyor.

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Türkiye’de barınma krizi derinleşiyor: 8,5 milyon konutta kimse yaşamıyor! - Resim: 7

KONUT SATIŞLARI YÜKSEK AMA YAŞAM YOK

Satış var, yaşam yok!

Yılda 1,2 ila 1,5 milyon konut satılıyor. Ancak bu evlerin çoğu ikamet için değil, yatırım için alınıyor.

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Türkiye’de barınma krizi derinleşiyor: 8,5 milyon konutta kimse yaşamıyor! - Resim: 8

KREDİLİ ALIMLAR AZALDI

İpotekli satışlarda düşüş var

Bankadan krediyle yapılan ev alımlarının oranı ciddi biçimde düştü. Artık konutlar genellikle peşin parayla alınıyor.

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Türkiye’de barınma krizi derinleşiyor: 8,5 milyon konutta kimse yaşamıyor! - Resim: 9

YATIRIM AMAÇLI SATIN ALIMLAR YÜKSELİYOR

Ev sahipliği düşerken alımlar artıyor

İkamet amaçlı alımlar gerilerken, zengin kesim tarafından yapılan yatırım amaçlı alımlar arttı.

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Türkiye’de barınma krizi derinleşiyor: 8,5 milyon konutta kimse yaşamıyor! - Resim: 10

BOŞ KONUTLAR SOSYAL KRİZİ DERİNLEŞTİRİYOR

Barınma sorunu, boş evlerle iç içe

Fahiş kiralar, düşen ev sahipliği oranı ve boş ev sayısındaki artış; sosyal eşitsizliğin barınma üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.

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