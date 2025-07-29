Türkiye’de barınma krizi derinleşiyor: 8,5 milyon konutta kimse yaşamıyor!
Fahiş kira artışları ve kredi maliyetleri milyonları etkilerken, Türkiye’de 8,5 milyon konutun boş olduğu ortaya çıktı. Dünya Gazetesi'nden Naki Bayır’ın haberine göre, satılan evlerin büyük kısmı ikamet için değil, yatırım amacıyla alınıyor. İşte çarpıcı veriler ve dikkat çeken tespitler:
TÜRKİYE’DEKİ KONUT SAYISI KAÇ?
36 milyon konut var ama…
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na göre Türkiye’de toplam konut sayısı 36 milyon civarında.
KAÇ KONUTTA İKAMET EDİLİYOR?
8,5 milyon evde kimse yaşamıyor
TÜİK verilerine göre 2024 sonu itibarıyla yalnızca 27,5 milyon konutta ikamet ediliyor. Yani yaklaşık 8,5 milyon konut boş durumda.
BARINMA KRİZİ BÜYÜRKEN BU TABLO ŞAŞIRTIYOR
Ev var ama içinde yaşayan yok
Kira fiyatları hızla yükselirken, milyonlarca evin boş olması barınma krizini daha da çarpıcı hale getiriyor.
VATANDAŞ EV ALAMIYOR, FİYATLAR UÇTU
Kredi faizleri yüksek, konut hayal oldu
Yüksek faiz ve artan fiyatlar nedeniyle birçok vatandaş için ev almak imkânsız hale geldi.
KONUTLAR YATIRIMCININ ELİNDE
Boş evler ‘varlık stoku’ olarak tutuluyor
Uzmanlara göre boş duran konutların büyük bölümü zengin yatırımcıların elinde. Bu evler kiraya bile verilmiyor.
KİRACILIK ARTIYOR, EV SAHİBİ AZALIYOR
2014’te %61 olan ev sahipliği, 2024’te %56’ya düştü
TÜİK’in araştırmasına göre 10 yılda ev sahibi oranı ciddi şekilde geriledi. Kiracılık hızla artıyor.
KONUT SATIŞLARI YÜKSEK AMA YAŞAM YOK
Satış var, yaşam yok!
Yılda 1,2 ila 1,5 milyon konut satılıyor. Ancak bu evlerin çoğu ikamet için değil, yatırım için alınıyor.
KREDİLİ ALIMLAR AZALDI
İpotekli satışlarda düşüş var
Bankadan krediyle yapılan ev alımlarının oranı ciddi biçimde düştü. Artık konutlar genellikle peşin parayla alınıyor.
YATIRIM AMAÇLI SATIN ALIMLAR YÜKSELİYOR
Ev sahipliği düşerken alımlar artıyor
İkamet amaçlı alımlar gerilerken, zengin kesim tarafından yapılan yatırım amaçlı alımlar arttı.
BOŞ KONUTLAR SOSYAL KRİZİ DERİNLEŞTİRİYOR
Barınma sorunu, boş evlerle iç içe
Fahiş kiralar, düşen ev sahipliği oranı ve boş ev sayısındaki artış; sosyal eşitsizliğin barınma üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.