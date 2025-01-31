Türkiye'de döviz, altın zengini ve en borçlu iller hangileri?
BDDK'nin 2024 yılı dokuz aylık verilerine göre Türkiye'deki döviz ve altın mevduatının en yüksek olduğu iller belirlendi.
Altın mevduatında zirvede yer alan İstanbul, aynı zamanda en borçlu il oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun verileri, Türkiye genelinde döviz hesaplarının toplam mevduattaki payının düştüğünü, ancak bazı illerde yüksek seviyelerde kaldığını ortaya koydu.
ALTIN MEDVUATINDA İSTANBUL LİDER
Altın mevduatı sıralamasında da İstanbul 439.7 milyar TL ile zirvede yer alırken, Ankara 149 milyar TL, İzmir ise 78.9 milyar TL ile onu takip etti.
EN BORÇLU ŞEHİR HANGİSİ?
Listeye göre, Gaziantep 1 milyar TL ile listenin 10. sırasında. Onu Mersin 1.1 milyar TL ile takip ederken Kocaeli 1.2 milyar TL ile listede yer aldı. Adana, Antalya ve Bursa da 1.7 milyar TL borç ile listede yer alan iller oldu.
En borçlu iller listesinde İstanbul 10.1 milyar TL ile ilk sırada yer alırken onu 3.2 milyar TL ile İzmir ikinciliği aldı.
Ankara ise 3.1 milyar TL ile üçüncü sırada.
EN FAZLA MEVDUATA SAHİP İLLER HANGİLERİ?
En fazla mevduata sahip illerde İstanbul 7.3 trilyon lira ile listenin ilk sırasında. Onu Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti.
EN FAZLA DÖVİZ ZENGİNİ İLLER HANGİLERİ?
Listeye göre en fazla döviz zengini il Aksaray olurken sırasıyla Bingöl, Elazığ, Yozgat, Bayburt, Karaman, Nevşehir, Kütahya, Gümüşhane ve Çorum olarak listede yer buldu.