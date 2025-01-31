Türkiye'de döviz, altın zengini ve en borçlu iller hangileri?

EN BORÇLU ŞEHİR HANGİSİ?

Listeye göre, Gaziantep 1 milyar TL ile listenin 10. sırasında. Onu Mersin 1.1 milyar TL ile takip ederken Kocaeli 1.2 milyar TL ile listede yer aldı. Adana, Antalya ve Bursa da 1.7 milyar TL borç ile listede yer alan iller oldu.



