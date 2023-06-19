Türkiye'de ev alanların sayısı düştü mü? İşte çarpıcı TÜİK raporu
Türkiye'de ev sahipliği oranı son 20 yılda azaldı. TÜİK verilerine göre, oturulan konuta sahip olanların oranı 2022’de de düştü. Bir önceki yıla göre sıfır nokta sekiz puan azalarak yüzde 56.7 olarak hesaplandı. İşte detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen haftalarda, 2022 yılına ilişkin "Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri"ni açıkladı. Bu verilere göre 2022 yılında oturulan konuta sahip olanların oranının düştüğünü gösterdi.
Oturulan konuta sahip olanların oranı bir önceki yıla göre 0.8 puan azalarak 2022 yılında yüzde 56.7 olarak hesaplanırken, kirada oturanların oranı yüzde 27.2, lojmanda oturanların oranı yüzde 1.1, kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise yüzde 15.1 oldu.
TÜRKİYE GENELİNDE MAYIS AYINDA 113 BİN 276 KONUT SATILDI
Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,7 azalarak 113 bin 276 oldu. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 435 konut satışı ve %16,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 196 konut satışı ve %9,9 pay ile Ankara, 6 bin 158 konut satışı ve %5,4 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 38 konut ile Hakkari, 55 konut ile Bayburt ve Tunceli oldu.
KONUT SATIŞLARI OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE %16,3 AZALDI
Konut satışları Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,3 azalışla 482 bin 143 olarak gerçekleşti.
İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 27 BİN 476 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,3 azalış göstererek 27 bin 476 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %24,3 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,7 azalışla 108 bin 67 oldu.
Mayıs ayındaki ipotekli satışların 9 bin 249'u; Ocak-Mayıs dönemindeki ipotekli satışların ise 34 bin 801'i ilk el satış olarak gerçekleşti.
DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 85 BİN 800 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ
Türkiye genelinde diğer konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,2 azalarak 85 bin 800 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %75,7 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,2 azalışla 374 bin 76 oldu.