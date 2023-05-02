Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller

Sıfır otomobil satın almak, bugünlerde hiç olmadığı kadar zor. Öyle ki ortam var ki parası olmayan zaten fiyatların yüksekliği nedeniyle araba sahibi olamıyor. Ancak bir yandan da sıfır araba satışlarında patlama yaşanıyor. Daha geçtiğimiz gün, tarihin en iyi mart ayının geride kaldığından bahsetmiştik.

Peki Türkiye'de satın alabileceğiniz en ucuz arabalar kaç para? Bu içeriğimizde, en ucuz 10 arabaya yakından bakacağız. Açıkça söyleyelim, aşağıdaki tabloyu gördükten sonra otomobil alma hayallerinizi tamamen rafa kaldırabilirsiniz. Geldiğimiz son noktada; sıfır araba satın almak isteyen bir vatandaşın en az yarım milyon TL'sinin olması gerekiyor. Zira 500 bin TL altına sadece iki otomobil kaldı.