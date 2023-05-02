Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
Mayıs ayının gelmesi ile hemen her otomobil markası fiyatları güncelledi. Ne yazık ki an itibarıyla 400 bin TL'nin altında otomobil kalmadı. 500 bin TL'nin altında ise yalnızca 2 model bulunuyor. Peki en güncel fiyatlara göre Türkiye'de satın alabileceğiniz en ucuz arabalar hangileri?
Sıfır otomobil satın almak, bugünlerde hiç olmadığı kadar zor. Öyle ki ortam var ki parası olmayan zaten fiyatların yüksekliği nedeniyle araba sahibi olamıyor. Ancak bir yandan da sıfır araba satışlarında patlama yaşanıyor. Daha geçtiğimiz gün, tarihin en iyi mart ayının geride kaldığından bahsetmiştik.
Peki Türkiye'de satın alabileceğiniz en ucuz arabalar kaç para? Bu içeriğimizde, en ucuz 10 arabaya yakından bakacağız. Açıkça söyleyelim, aşağıdaki tabloyu gördükten sonra otomobil alma hayallerinizi tamamen rafa kaldırabilirsiniz. Geldiğimiz son noktada; sıfır araba satın almak isteyen bir vatandaşın en az yarım milyon TL'sinin olması gerekiyor. Zira 500 bin TL altına sadece iki otomobil kaldı.
Hyundai i10
• 1.0 MPI 67 PS, Benzinli Jump, Manuel: 424.000 TL
• 1.0 MPI 67 PS, BenzinliJump, Otomatik: 449.000 TL
• 1.2 MPI 84 PS, Benzinli Style, Otomatik: 465.000 TL
• 1.2 MPI 84 PS, Benzinli Elite, Otomatik: 530.000 TL
Fiat Egea Sedan
• 1.4 Fire 95 HP, BenzinliEasy, Manuel 439.900 TL
• 1.3 M.Jet 95 HP, DizelEasy, Manuel 621.900 TL
• 1.6 M.Jet 130 HP, DizelEasy, Otomatik 705.900 TL
• 1.5 T4 130 HP, HibritEasy, Otomatik 778.900 TL
• 1.4 Fire 95 HP, BenzinliUrban, Manuel 505.900 TL
• 1.3 M.Jet 95 HP, DizelUrban, Otomatik 661.900 TL
• 1.6 M.Jet 130 HP, DizelUrban, Manuel 702.900 TL
• 1.6 M.Jet 130 HP, DizelUrban, Otomatik 745.900 TL
• 1.5 T4 130 HP, HibritUrban, Otomatik 808.900 TL
• 1.4 Fire 95 HP, BenzinliLounge, Manuel 543.900 TL
• 1.3 M.Jet 95 HP, DizelLounge, Manuel 701.900 TL
• 1.6 M.Jet 130 HP, DizelLounge, Otomatik 785.900 TL
• 1.5 T4 130 HP, HibritLounge, Otomatik 848.900 TL
Fiat Egea Hatchback
• 1.4 Fire 95 HP, BenzinliStreet, Manuel 505.900 TL