Türkiye'den en çok konut alan 20 ülke: İşte şaşırtan o liste

Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18,0 azalarak 80 bin 31 oldu. Konut satışlarında İstanbul 14 bin 980 konut satışı ve %18,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Peki Türkiye'den en çok konut alan 20 ülke hangisi. İşte TÜİK'in o verileri...