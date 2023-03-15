Türkiye'den en çok konut alan 20 ülke: İşte şaşırtan o liste

Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18,0 azalarak 80 bin 31 oldu. Konut satışlarında İstanbul 14 bin 980 konut satışı ve %18,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Peki Türkiye'den en çok konut alan 20 ülke hangisi. İşte TÜİK'in o verileri...

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Türkiye'den en çok konut alan 20 ülke: İşte şaşırtan o liste - Resim: 1 1 21

Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18,0 azalarak 80 bin 31 oldu. Konut satışlarında İstanbul 14 bin 980 konut satışı ve %18,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Peki Türkiye'den en çok konut alan 20 ülke hangisi. İşte TÜİK'in o verileri...

Türkiye'den en çok konut alan 20 ülke: İşte şaşırtan o liste - Resim: 2 2 21

20. İSRAİL

2023 yılında İsrail vatandaşlarına 83 konut satıldı.

Türkiye'den en çok konut alan 20 ülke: İşte şaşırtan o liste - Resim: 3 3 21

19. İSVEÇ

2023 yılında İsrail vatandaşlarına İsveç vatandaşlarına 30 konut satıldı.

Türkiye'den en çok konut alan 20 ülke: İşte şaşırtan o liste - Resim: 4 4 21

18. YEMEN

2023 yılında Yemen vatandaşlarına 32 konut satıldı.