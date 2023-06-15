Türkiye'nin en zengin 10 ismi açıklandı: İşte o liste ve sahip oldukları servet...

10- FİLİZ ŞAHENK

Listenin son sırasında da aslında bir sıra paylaşımı söz konusu. 9. sırada yer alan Erman Ilıcak ile sırayı paylaşan Filiz Şahenk Filiz Gıda markasının kurucusudur. Türkiye'nin en zengin 3. kadını da olan Filiz Şahenk'in güncel serveti 2,3 milyar dolar değerinde.