Türkiye'nin en zengin 10 ismi açıklandı: İşte o liste ve sahip oldukları servet...
Türkiye yıllarca neoliberal saldırı ile kontrol altına alınmaya çalışıldı. Bu bağlamda, neoliberal politikalar, toplumda gelir eşitsizliğini uç boyutlara taşıdı. Peki Türkiye'nin en zengin 10 ismi kim? İşte Forbes'un açıkladığı o liste...
10- FİLİZ ŞAHENK
Listenin son sırasında da aslında bir sıra paylaşımı söz konusu. 9. sırada yer alan Erman Ilıcak ile sırayı paylaşan Filiz Şahenk Filiz Gıda markasının kurucusudur. Türkiye'nin en zengin 3. kadını da olan Filiz Şahenk'in güncel serveti 2,3 milyar dolar değerinde.
9- ERMAN ILICAK
3 Ekim 1967 yılında Malatya'da doğan Erman Ilıcak üniversite eğitimini ODTÜ İnşaat Mühendisliği mezunu olarak tamamlamıştır. Şu an Rönesans Holding'in yönetim kurulu başkanı olan mühendis Erman Ilıcak, inşaat ve gayrimenkul yatırımları gibi sektörlerde hizmet vermekte. Güncel listelere göre serveti 2,3 milyar dolar.
8- FERİT FAİK ŞAHENK
18 Mart 1964 tarihinde Ankara'da doğan Ferit Faik Şahenk aslında Şaban Cemil Kazancı ile 7. sırayı paylaşmakta. Şu anki Doğuş Grubu ve eski Garanti Bankası yönetim kurulu başkanı olan Ferit Faik Şahenk güncel listelere göre 2.5 milyar dolarlık bir servetin sahibi.
7- ŞABAN CEMİL KAZANCI
1961 yılında doğan ve ilk iş hayatına aile şirketleri ile atılan Şaban Cemil Kazancı listemizin 7. sırasına sahip. Holdingleşen aile şirketleri ile enerji sektörüne ağırlık veren Şaban Cemil Kazancı, Türkiye'de jeneratör sektörüne hakim olan Aksa Jeneratör'ün sahibidir. Güncel listelere göre serveti 2,5 milyar dolar.