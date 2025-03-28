Türkiye'ye yapılacak toplam 9,3 milyar dolarlık yatırımın ayrıntıları paylaşıldı: Hangi ile ne kadar yatırım yapılacak?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın "Edirne'den Samsun'a, Bilecik'ten Sivas'a..." sözleriyle duyurduğu yatırımlar belli oldu. Peki hangi illere ve sektörlere ne kadar yatırım yapılacak? Detaylar haberimizde...
Bakan Kacır, Türkiye'ye yapılacak toplam 9,3 milyar dolarlık yatırımın ayrıntılarını paylaştı:
Hangi ile ne kadar yatırım yapılacak?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'ye yapılacak toplam 9,3 milyar dolarlık büyük ölçekli yatırımla cari dengeye yıllık 12 milyar dolar katkı sunulacağını bildirdi.
Kacır, açıklamasında "Edirne’den Samsun’a, Bilecik’ten Sivas’a 15 şehrimizde hayata geçecek büyük ölçekli sanayi yatırımları Türkiye’ye güç katacak." ifadelerini kullandı ve 20 bin’den fazla istihdam sağlanacağını belirtti.
Hangi ile ne kadar yatırım yapılacak?
9,3 milyar dolar yatırımdan faydalanacak şirketler açıklandı
ASELSAN,
Ankara'da 616 milyon dolarlık foton dedektör ve nanoteknoloji ile hava radar savunma ve füze savunma sistemi radar üretimi yatırımı gerçekleştirecek.
CCE Metal ve Kimya Ticaret,
Bilecik'e yapacağı 168 milyon dolarlık yatırımla özel alaşımlı alüminyum formları üretecek.
Chery'den 1 milyar dolarlık yatırım
Chery, Samsun'a 1 milyar dolarlık yeni nesil araç üretim ve tedarik sanayi kampüsü yatırımı yapacak.
Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE),
Ankara ve Kırıkkale'de yapacağı 818 milyon dolar değerinde yatırımla silindirik barut ve muhtelif mühimmat üretecek.
Roketsan,
Ankara ve Kırıkkale'de 407 milyon dolarlık savunma sistemleri üretim tesisi kuracak.
Eti Bakır,
Samsun ve Mardin'de 498 milyon dolar yatırımla katot bakır, kobalt metal, çinko metal ve pelet demir üretimine imza atacak.
Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi,
Balıkesir'e 1,4 milyar dolar değerinde saf tereftalik asit (PTA) üretimine ilişkin yatırım yapacak.
Tofaş'tan Bursa'da ticari araç yatırımı
Tofaş da Bursa'da 468 milyon dolar değerinde yeni nesil ticari araç üretimine imza atacak.
Havelsan,
Ankara ve İstanbul'da 143 milyon dolarlık 'komuta kontrol ile simülasyon, otonom ve platform sistemleri üretimi' yatırımı gerçekleştirecek.
Kacır’ın alfabetik olarak paylaştığı listede yer alan firmalar, yatırım konuları ve tutarları ise şu şekilde:
Alfa Solar Enerji: 390 milyon dolar - Kırklareli
Yatırım: Entegre güneş hücresi üretim tesisi
Aselsan: 616 milyon dolar - Ankara
Yatırım: Foton dedektör ve nanoteknoloji üretimi-Hava savunma ve füze savunma sistemi-Radar üretimi
Astronergy Yüksek Teknoloji: 584 milyon dolar - Adana
Yatırım: Entegre güneş hücresi üretim tesisi
CCE Metal ve Kimya Ticaret: 168 milyon dolar - Bilecik
Yatırım: Özel alaşımlı alüminyum formları üretimi
Chery: 1 milyar dolar - Samsun
Yatırım: Marka Yeni nesil araç üretim ve tedarik sanayi kampüsü
CW Solar Cell Enerji: 520 milyon dolar - Antalya
Yatırım: Entegre güneş hücresi üretim tesisi
Elin Yarı İletken Teknolojileri: 387 milyon dolar - Sivas
Yatırım: Entegre üneş hücresi üretim tesisi
Eti Bakır: 498 milyon dolar - Samsun-Mardin
Yatırım: Katot Bakır, Kobalt Metal, Çinko Metal ve Pelet Demir Üretimi
Havelsan: 143 milyon dolar - Ankara - İstanbul
Yatırım: Komuta kontrol ile simülasyon, otonom ve platform sistemleri üretimi
Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi: 1.4 milyar dolar - Balıkesir
Yatırım: PTA (saf tereftalik asit) üretimi
Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE): 818 milyon dolar - Ankara - Kırıkkale
Yatırım: Silindirik barut ve muhtelif mühimmat üretimi
Proturk İlaç: 448 milyon dolar - Ankara
Yatırım: Plazma Fraksiyonasyon Tesisi
Roketsan: 407 milyon dolar - Ankara-Kırıkkale
Yatırım: Savunma sistemleri üretimi
Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri: 683 milyon dolar - Düzce
Yatırım: Entegre güneş hücresi üretim tesisi
Teknik Alüminyum Sanayi: 480 milyon dolar - Edirne
Yatırım: Direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimi
Tofaş: 468 milyon dolar - Bursa
Yatırım: Yeni Nesil Ticari Araç Üretimi
Tomtaş Havacılık ve Teknoloji: 292 milyon dolar - Kayseri
Yatırım: Eğitim ve hafif kara taarruz uçağı ile montaja hazır uçak parçası üretimi