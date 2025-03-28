Türkiye'ye yapılacak toplam 9,3 milyar dolarlık yatırımın ayrıntıları paylaşıldı: Hangi ile ne kadar yatırım yapılacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın "Edirne'den Samsun'a, Bilecik'ten Sivas'a..." sözleriyle duyurduğu yatırımlar belli oldu. Peki hangi illere ve sektörlere ne kadar yatırım yapılacak? Detaylar haberimizde...

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Türkiye'ye yapılacak toplam 9,3 milyar dolarlık yatırımın ayrıntıları paylaşıldı: Hangi ile ne kadar yatırım yapılacak? - Resim: 1

Bakan Kacır, Türkiye'ye yapılacak toplam 9,3 milyar dolarlık yatırımın ayrıntılarını paylaştı:

Hangi ile ne kadar yatırım yapılacak?

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Türkiye'ye yapılacak toplam 9,3 milyar dolarlık yatırımın ayrıntıları paylaşıldı: Hangi ile ne kadar yatırım yapılacak? - Resim: 2

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'ye yapılacak toplam 9,3 milyar dolarlık büyük ölçekli yatırımla cari dengeye yıllık 12 milyar dolar katkı sunulacağını bildirdi.

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Türkiye'ye yapılacak toplam 9,3 milyar dolarlık yatırımın ayrıntıları paylaşıldı: Hangi ile ne kadar yatırım yapılacak? - Resim: 3

Kacır, açıklamasında "Edirne’den Samsun’a, Bilecik’ten Sivas’a 15 şehrimizde hayata geçecek büyük ölçekli sanayi yatırımları Türkiye’ye güç katacak." ifadelerini kullandı ve 20 bin’den fazla istihdam sağlanacağını belirtti.

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Türkiye'ye yapılacak toplam 9,3 milyar dolarlık yatırımın ayrıntıları paylaşıldı: Hangi ile ne kadar yatırım yapılacak? - Resim: 4

 Hangi ile ne kadar yatırım yapılacak?

9,3 milyar dolar yatırımdan faydalanacak şirketler açıklandı

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Türkiye'ye yapılacak toplam 9,3 milyar dolarlık yatırımın ayrıntıları paylaşıldı: Hangi ile ne kadar yatırım yapılacak? - Resim: 5

ASELSAN,

Ankara'da 616 milyon dolarlık foton dedektör ve nanoteknoloji ile hava radar savunma ve füze savunma sistemi radar üretimi yatırımı gerçekleştirecek.

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Türkiye'ye yapılacak toplam 9,3 milyar dolarlık yatırımın ayrıntıları paylaşıldı: Hangi ile ne kadar yatırım yapılacak? - Resim: 6

 CCE Metal ve Kimya Ticaret,

Bilecik'e yapacağı 168 milyon dolarlık yatırımla özel alaşımlı alüminyum formları üretecek.

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Türkiye'ye yapılacak toplam 9,3 milyar dolarlık yatırımın ayrıntıları paylaşıldı: Hangi ile ne kadar yatırım yapılacak? - Resim: 7

Chery'den 1 milyar dolarlık yatırım

Chery, Samsun'a 1 milyar dolarlık yeni nesil araç üretim ve tedarik sanayi kampüsü yatırımı yapacak.

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Türkiye'ye yapılacak toplam 9,3 milyar dolarlık yatırımın ayrıntıları paylaşıldı: Hangi ile ne kadar yatırım yapılacak? - Resim: 8

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE),

Ankara ve Kırıkkale'de yapacağı 818 milyon dolar değerinde yatırımla silindirik barut ve muhtelif mühimmat üretecek.

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Türkiye'ye yapılacak toplam 9,3 milyar dolarlık yatırımın ayrıntıları paylaşıldı: Hangi ile ne kadar yatırım yapılacak? - Resim: 9

Roketsan,

Ankara ve Kırıkkale'de 407 milyon dolarlık savunma sistemleri üretim tesisi kuracak.

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Türkiye'ye yapılacak toplam 9,3 milyar dolarlık yatırımın ayrıntıları paylaşıldı: Hangi ile ne kadar yatırım yapılacak? - Resim: 10

Eti Bakır,

Samsun ve Mardin'de 498 milyon dolar yatırımla katot bakır, kobalt metal, çinko metal ve pelet demir üretimine imza atacak.

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Türkiye'ye yapılacak toplam 9,3 milyar dolarlık yatırımın ayrıntıları paylaşıldı: Hangi ile ne kadar yatırım yapılacak? - Resim: 11

Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi,

Balıkesir'e 1,4 milyar dolar değerinde saf tereftalik asit (PTA) üretimine ilişkin yatırım yapacak.

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Türkiye'ye yapılacak toplam 9,3 milyar dolarlık yatırımın ayrıntıları paylaşıldı: Hangi ile ne kadar yatırım yapılacak? - Resim: 12

Tofaş'tan Bursa'da ticari araç yatırımı
Tofaş da Bursa'da 468 milyon dolar değerinde yeni nesil ticari araç üretimine imza atacak.

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Türkiye'ye yapılacak toplam 9,3 milyar dolarlık yatırımın ayrıntıları paylaşıldı: Hangi ile ne kadar yatırım yapılacak? - Resim: 13

Havelsan,

Ankara ve İstanbul'da 143 milyon dolarlık 'komuta kontrol ile simülasyon, otonom ve platform sistemleri üretimi' yatırımı gerçekleştirecek.

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Türkiye'ye yapılacak toplam 9,3 milyar dolarlık yatırımın ayrıntıları paylaşıldı: Hangi ile ne kadar yatırım yapılacak? - Resim: 14

Kacır’ın alfabetik olarak paylaştığı listede yer alan firmalar, yatırım konuları ve tutarları ise şu şekilde:

Alfa Solar Enerji: 390 milyon dolar - Kırklareli 
Yatırım: Entegre güneş hücresi üretim tesisi 


Aselsan: 616 milyon dolar - Ankara 
Yatırım: Foton dedektör ve nanoteknoloji üretimi-Hava savunma ve füze savunma sistemi-Radar üretimi 

Astronergy Yüksek Teknoloji: 584 milyon dolar - Adana
Yatırım: Entegre güneş hücresi üretim tesisi 

CCE Metal ve Kimya Ticaret: 168 milyon dolar - Bilecik
Yatırım:  Özel alaşımlı alüminyum formları üretimi

Chery: 1 milyar dolar - Samsun
Yatırım: Marka Yeni nesil araç üretim ve tedarik sanayi kampüsü 

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Türkiye'ye yapılacak toplam 9,3 milyar dolarlık yatırımın ayrıntıları paylaşıldı: Hangi ile ne kadar yatırım yapılacak? - Resim: 15

CW Solar Cell Enerji: 520 milyon dolar - Antalya
Yatırım:  Entegre güneş hücresi üretim tesisi 

Elin Yarı İletken Teknolojileri: 387 milyon dolar - Sivas
Yatırım: Entegre üneş hücresi üretim tesisi 

Eti Bakır: 498 milyon dolar - Samsun-Mardin
Yatırım:  Katot Bakır, Kobalt Metal, Çinko Metal ve Pelet Demir Üretimi

Havelsan: 143 milyon dolar - Ankara - İstanbul 
Yatırım: Komuta kontrol ile simülasyon, otonom ve platform sistemleri üretimi

Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi: 1.4 milyar dolar - Balıkesir
Yatırım: PTA (saf tereftalik asit) üretimi

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE): 818 milyon dolar - Ankara - Kırıkkale
Yatırım: Silindirik barut ve muhtelif mühimmat üretimi

Proturk İlaç: 448 milyon dolar - Ankara
Yatırım: Plazma Fraksiyonasyon Tesisi

Roketsan: 407 milyon dolar - Ankara-Kırıkkale
Yatırım: Savunma sistemleri üretimi

Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri: 683 milyon dolar - Düzce
Yatırım: Entegre güneş hücresi üretim tesisi 

Teknik Alüminyum Sanayi: 480 milyon dolar - Edirne 
Yatırım: Direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimi

Tofaş: 468 milyon dolar - Bursa
Yatırım: Yeni Nesil Ticari Araç Üretimi

Tomtaş Havacılık ve Teknoloji: 292 milyon dolar - Kayseri
Yatırım: Eğitim ve hafif kara taarruz uçağı ile montaja hazır uçak parçası üretimi

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