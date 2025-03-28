Türkiye'ye yapılacak toplam 9,3 milyar dolarlık yatırımın ayrıntıları paylaşıldı: Hangi ile ne kadar yatırım yapılacak?

CW Solar Cell Enerji: 520 milyon dolar - Antalya

Yatırım: Entegre güneş hücresi üretim tesisi

Elin Yarı İletken Teknolojileri: 387 milyon dolar - Sivas

Yatırım: Entegre üneş hücresi üretim tesisi

Eti Bakır: 498 milyon dolar - Samsun-Mardin

Yatırım: Katot Bakır, Kobalt Metal, Çinko Metal ve Pelet Demir Üretimi

Havelsan: 143 milyon dolar - Ankara - İstanbul

Yatırım: Komuta kontrol ile simülasyon, otonom ve platform sistemleri üretimi

Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi: 1.4 milyar dolar - Balıkesir

Yatırım: PTA (saf tereftalik asit) üretimi

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE): 818 milyon dolar - Ankara - Kırıkkale

Yatırım: Silindirik barut ve muhtelif mühimmat üretimi

Proturk İlaç: 448 milyon dolar - Ankara

Yatırım: Plazma Fraksiyonasyon Tesisi

Roketsan: 407 milyon dolar - Ankara-Kırıkkale

Yatırım: Savunma sistemleri üretimi

Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri: 683 milyon dolar - Düzce

Yatırım: Entegre güneş hücresi üretim tesisi

Teknik Alüminyum Sanayi: 480 milyon dolar - Edirne

Yatırım: Direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimi

Tofaş: 468 milyon dolar - Bursa

Yatırım: Yeni Nesil Ticari Araç Üretimi

Tomtaş Havacılık ve Teknoloji: 292 milyon dolar - Kayseri

Yatırım: Eğitim ve hafif kara taarruz uçağı ile montaja hazır uçak parçası üretimi