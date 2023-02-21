TYP için on dokuz bin kişilik kontenjan açıldı

FARKLI İLLERDE KONTENJANLAR AÇILDI

İşkur, depremden etkilenen on il için OHAL bölgesinde yer alan valiliklere on altı bin kişilik toplum yararına program kontenjanı tahsis ettiğini açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın afet bölgelerinden diğer illere naklettiği çocuk, kadın, yaşlı ve engellilere yönelik hizmetlerin sürdürülebilmesi için de otuz ilde 1,750, Aydın ve Mersin’de 1,200 kişilik kontenjan sağlandığı açıklandı.