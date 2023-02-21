TYP için on dokuz bin kişilik kontenjan açıldı
Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından, depremden etkilenen kişiler için alınan yeni kararlar arsında istihdam ve sosyal güvenlik kalemleri de dahil edildi.
Meydana gelen iki büyük deprem, büyük ölçekte zararların meydana gelmesine de neden oldu. On bir ilde etkili olan depremler, binlerce kişinin evsiz ve işsiz kalmasına neden oldu. Depremden kurtulan kişiler, yaşamlarını sürdürebilmek adına farklı şehirlere göç etmek durumda kalıyor.
Depremzedelerin istihdam edilebilmesi ve sosyal güvenliklerinin de sürdürülebilmesi adına yeni bir seferberlik gündeme alındı. Bu kapsamda, Türkiye İş Kurumu aracılığı ile OHAL ilan edilen bölgelerin valiliklerinde 1,4 milyar lira ödenek aktarılmasına ve on dokuz bin kişilik toplum yararına program kontenjanın tahsis edilmesine karar verildi.
FARKLI İLLERDE KONTENJANLAR AÇILDI
İşkur, depremden etkilenen on il için OHAL bölgesinde yer alan valiliklere on altı bin kişilik toplum yararına program kontenjanı tahsis ettiğini açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın afet bölgelerinden diğer illere naklettiği çocuk, kadın, yaşlı ve engellilere yönelik hizmetlerin sürdürülebilmesi için de otuz ilde 1,750, Aydın ve Mersin’de 1,200 kişilik kontenjan sağlandığı açıklandı.
KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI DA DEVREYE SOKULDU
Pandemi döneminde uygulanan kısa çalışma uygulaması tekrar devreye sokuldu. Depremden etkilenen bölgelerdeki iş yerlerinin bu süreç içerisinde işçi çıkartamamaları için devreye sokulan kısa çalışma uygulamasının başvuru sürecine dair hazırlıklarında tamamlandığı açıklandı. Kısa çalışma ödeneklerinin uygunluk denetimlerinin ise, vakit kaybetmeden bir an önce yapılacağı, hak sahipliği yönünden şartlara uyamayan kişilere ise, nakdi ücret desteği sağlanacağı da açıklandı. Aynı zamanda, işsizlik sigortası ödemelerinin de 21 Mart’ta ve 19 Nisan’da yapılacağı da açıklandı.