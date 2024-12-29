Türkiye'de ev almak için kaç yıl para biriktirmek gerekiyor? Ülkelerin maaşlarla ev satın alabilme süreleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

Amerika'da 76 aylık ile ev alınabiliyor. Dünyada ev satın almanın en uygun olduğu ülke ise Güney Afrika. Burada insanlar, 100 metrekarelik bir mülke sahip olmak için ortalama maaşlarının 71 katı kadar bir para biriktiriyor. ABD ise ikinci sırada yer alıyor, ancak emlak fiyatları eyaletlere göre büyük farklılıklar gösteriyor. Rapor, ABD’de bir ev satın almak için ortalama 76 aylık maaş gerektiğini, yani yaklaşık altı yıllık maaşa denk geldiğini belirtiyor.