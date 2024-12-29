Türkiye'de ev almak için kaç yıl para biriktirmek gerekiyor? Ülkelerin maaşlarla ev satın alabilme süreleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?
BestBroker sitesi yayınladığı araştırma ile ülkelerin ev alma sürelerini hesapladı. Araştırma aylık ücretlerle kaç ayda ev alınabileceğini gösteriyor. Peki Türkiye kaçıncı sırada? Diğer ülkelerde bir aylık maaşla ortalama ne kadar sürede ev sahibi olunuyor?
İngiltere'de 202 ayda ev alınabiliyor.
Amerika'da 76 aylık ile ev alınabiliyor. Dünyada ev satın almanın en uygun olduğu ülke ise Güney Afrika. Burada insanlar, 100 metrekarelik bir mülke sahip olmak için ortalama maaşlarının 71 katı kadar bir para biriktiriyor. ABD ise ikinci sırada yer alıyor, ancak emlak fiyatları eyaletlere göre büyük farklılıklar gösteriyor. Rapor, ABD’de bir ev satın almak için ortalama 76 aylık maaş gerektiğini, yani yaklaşık altı yıllık maaşa denk geldiğini belirtiyor.
Brezilya'da 324 aylık ile ev alınabiliyor.
Şili'de 326 ayda ev alınıyor.
Almanya'da 185 aylık ile ev alınıyor.
Nepal'de 684 ay maaş ile ev alınıyor.
Çekya'da 274 ay. Avrupa'da ev satın almak en zor olan ülkeler ise Çek Cumhuriyeti ve Slovakya. Çek Cumhuriyeti'nde 100 metrekarelik bir ev, ortalama maaşın 297 katına mal oluyor. Bu, neredeyse 25 yıl süren birikimle karşılanabiliyor. Eğer bir kişi maaşının yarısını biriktirebilirse, bir ailenin ev sahibi olabilmesi için 50 yılını birikim yaparak geçirmesi gerekecek.
Çin'de 177 ay.
Endonezya'da 563.
Güney Kore'de 455 ay.
Hindistan'da 578 ay.
İspanya'da 132 ay maaş ile ev alınıyor.
BestBrokers.com'un yayımladığı bir rapora göre, dünyada ev satın almanın en uygun olduğu ülkeler arasında Türkiye, 631 aylık maaşla sondan ikinci sırada yer alıyor. Türkiye’de bir ailenin ev sahibi olabilmesi için 52 yıldan fazla bir süre boyunca birikim yapması gerekiyor. En son sırada ise, 684 maaşla Nepal bulunuyor.
İtalya 184 ay.
Kanada 179 ay.
Meksika'da 211 ay.
Rusya 222 ay.
Avrupa’da 100 Metrekarelik Bir Evin Ortalama Fiyatı (Aylık Maaşa Göre)
Danimarka: 114
İrlanda: 123
İsveç: 129
İspanya: 132
Belçika: 132
Kıbrıs Rum Kesimi: 149
Norveç: 140
Hollanda: 154
Letonya: 159
Romanya: 173
Avusturya: 178
İtalya: 184
Almanya: 185
Finlandiya: 186
Fransa: 197
Bulgaristan: 199
İngiltere: 202
Estonya: 208
Makedonya: 215
Macaristan: 226
Litvanya: 226
Yunanistan: 228
Malta: 232
Moldova: 233
Portekiz: 234
Hırvatistan: 238
Polonya: 242
İsviçre: 243
Lüksemburg: 246
Bosna-Hersek: 255
Karadağ: 256
Slovenya: 261
Çek Cumhuriyeti: 274
Slovakya: 297