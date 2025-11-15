Ünlü ekonomist asgari ücret zammı için son noktayı koydu: İşte masadaki tavan ve taban rakamlar
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı komisyona çevrilmişken, Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'ın Merkez Bankası hedeflerine dayandırdığı asgari ücret hesabı, olası 'maksimum' seviyeyi ortaya çıkardı.
Asgari ücret zammı için pazarlıkların başlamasına sadece günler kala, milyonlarca çalışanın "Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?" sorusuna yanıt arayışı sürüyor.
Aralık ayında toplanması beklenen komisyon öncesinde, ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan konuya ilişkin dikkat çeken bir analiz geldi. Eryılmaz, katıldığı bir programda kendi tahminini paylaştı.
Hesaplamalarını yaparken geçen seneki artış yöntemini örnek gösteren Eryılmaz, asgari ücret artışının o dönem beklenen enflasyon baz alınarak yapıldığını ve üzerine yüzde 4 refah payı eklenerek toplamda yüzde 30 zam geldiğini anımsattı. Ünlü ekonomist, bu sene de aynı senaryonun güçlü bir ihtimal olduğunu belirtti.
Eryılmaz, bu yılki artışın Merkez Bankası'nın 2026 enflasyon hedefine göre şekillenebileceğini ifade ederek, kendi beklentisini şu sözlerle açıkladı:
"Merkez Bankası'nın 2026 enflasyon hedefinde üst bant yüzde 19. Bu oranın üzerinde yüzde 4-5 refah payı konularak deklere edilecektir. Benim beklentim yüzde 23-25 aralığında. Yüzde 23 minimum yüzde 25 maksimum. Yüzde 23 zam olursa net asgari ücret 27 bin 187 liraya, yüzde 25 olursa 27 bin 630 liraya tekabül ediyor."
Eryılmaz'ın tahmini bu aralıkta yoğunlaşırken, farklı zam oranlarına göre oluşabilecek potansiyel net asgari ücret rakamları ise şu şekilde sıralanıyor:
Yüzde 20 zam yapılırsa 26.524 TL
Yüzde 25 zam yapılırsa 27.630 TL
Yüzde 30 zam yapılırsa 28.735 TL
Yüzde 35 zam yapılırsa 29.840 TL
Yüzde 40 zam yapılırsa 30.945 TL