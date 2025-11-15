Ünlü ekonomist asgari ücret zammı için son noktayı koydu: İşte masadaki tavan ve taban rakamlar

"Merkez Bankası'nın 2026 enflasyon hedefinde üst bant yüzde 19. Bu oranın üzerinde yüzde 4-5 refah payı konularak deklere edilecektir. Benim beklentim yüzde 23-25 aralığında. Yüzde 23 minimum yüzde 25 maksimum. Yüzde 23 zam olursa net asgari ücret 27 bin 187 liraya, yüzde 25 olursa 27 bin 630 liraya tekabül ediyor."