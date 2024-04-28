Ünlü ekonomist gram altın için zirve rakamı açıkladı

Altın piyasasında önemli bir rol oynayan Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru, yıl sonu altın tahminlerini paylaşarak yatırımcılara ışık tuttu. Ons altında yukarı yönlü bir beklenti içerisinde olduklarını belirten Kuru, gram altının da belirli bir band içerisinde tamamlanmasını beklediklerini söyledi.