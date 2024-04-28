Ünlü ekonomist gram altın için zirve rakamı açıkladı
Yatırımcılar altın fiyatları hakkında gelişmeleri merakla takip ediyor. Her gün binlerce kişi gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatlarını araştırıyor. Ünlü ekonomist yılın sonunu işaret ederek açıkladı. İşte gram altın için zirve rakam...
Altın piyasasında önemli bir rol oynayan Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru, yıl sonu altın tahminlerini paylaşarak yatırımcılara ışık tuttu. Ons altında yukarı yönlü bir beklenti içerisinde olduklarını belirten Kuru, gram altının da belirli bir band içerisinde tamamlanmasını beklediklerini söyledi.
GRAM ALTIN BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI
Ons altında yukarı yönlü beklentilerini koruduklarını belirten Kuru, "Ons altında orta noktası 2 bin 250 dolar olmak üzere yıl sonu öngörümüz 2 bin 400 dolar" dedi.
Gram altının ise yıl sonunu 2 bin 800 ve 3 bin 200 lira bandında tamamlamasını beklediklerine dikkat çekti. Yatırımcılara tavsiyelerde bulunan Kuru, geri çekilmelerin alım fırsatı olduğunun altını çizdi.
"Yatırımcılar mevcut pozisyonlarını ise korumalı" dedi. Kuru, Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağının önemine dikkat çekti. "Faiz indirim sürecinde dibin hangi seviyede oluşacağı önemli. Dip oluşana kadar ons altında yukarı yönlü trend devam eder" diye konuştu.