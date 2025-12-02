Uyurken bile kazanın: 1 milyon TL’ye en çok faiz veren bankalar listesi açıklandı!

Bankaların vadeli mevduat yarışında hangi faiz oranı daha kazançlı? 1.000.000 TL’yi 32 gün vadeli yatırırsanız hangi bankadan ne kadar net getiri elde edersiniz? İşte tüm detaylar...

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
1 milyon TL’lik birikimini vadeli mevduat hesabına yatırmak isteyenler için bankaların sunduğu faiz oranları ve getiriler dikkat çekici seviyelere ulaştı.

İşte banka banka 1 milyon TL'nin aylık getirisi:

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %46,5
Aylık Getiri: 29.140,04 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.140,04 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 29.098,37 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.098,37 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 29.098,37 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.098,37 TL

HSBC
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 30.602,11 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.602,11 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 28.741,08 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.741,08 TL

TEB
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 28.741,08 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.741,08 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 28.569,86 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.569,86 TL

Akbank (Serbest Plus Hesap)
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 31.574,49 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %42,25
Aylık Getiri: 30.558,90 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.558,90 TL

QNB Finansbank (Kazandıran Günlük Hesap)
Faiz Oranı: %44,75
Aylık Getiri: 27.512,05 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.512,05 TL

getirfinans (Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 27.282,41 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.282,41 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 29.654,79 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.654,79 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 29.654,79 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.654,79 TL

Hayat Finans
Faiz Oranı: %41,55
Aylık Getiri: 30.052,60 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.052,60 TL

Enpara.com
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 28.931,51 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.931,51 TL

Şekerbank
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 27.484,93 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.484,93 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 26.761,64 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.761,64 TL

VakıfBank
Faiz Oranı: %23
Aylık Getiri: 16.635,62 TL
Vade Sonu Tutar: 1.016.635,62 TL

