Uzman ekonomistten çarpıcı yorum: Dolar 25 TL mi olacak?
Ekonomik kriz ve enflasyon her geçen gün derinleşiyor. Vatandaşlar yatırımlarını enflsayona karşı koyma yöntemi arıyor. Bunlardan biri olan dolar ise yatırımcılar yarafından tercih edilebiliyor. İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez dolar ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Garanti BBVA’nın Adana’da düzenlediği ‘İhracatta Sürdürülebilir Gelecek’ etkinliğinde konuşan İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, önemli açıklamalarda bulundu.
Eğilmez, enflasyonun yüzde 70’ten yüzde 45'e düşmesi durumunda döviz kurunun daha fazla yükselmeyeceğini belirtti.
Dolar kuru hakkında yorum yaparak, “Enflasyonumuz yüzde 45’e gerilerse kur daha fazla artmaz. Merkez Bankası faizi biraz daha artırırsa kur 25 seviyelerine kadar düşebilir. Ben kurun çok yukarı gitmeyeceğini düşünüyorum, 30’lar civarında kalacak gibi görünüyor. 40 seviyesini görmeyebiliriz, 30-32 civarında kalabiliriz” ifadelerini kullandı. Eğilmez, dolar kurunun bu seviyelerde kalmasının ihracatçılar için zorlayıcı olabileceğini de ekledi.
YENİ FAİZ ARTIRIMI OLACAK MI?
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yeni faiz artırımı yapmasını beklemediğini söyleyen Eğilmez, enflasyonla mücadelenin sadece para politikası ile olmayacağını, para politikası ile birlikte maliye politikasının da koyulması gerektiğini söyledi.