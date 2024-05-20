Uzman ekonomistten çarpıcı yorum: Dolar 25 TL mi olacak?

Dolar kuru hakkında yorum yaparak, “Enflasyonumuz yüzde 45’e gerilerse kur daha fazla artmaz. Merkez Bankası faizi biraz daha artırırsa kur 25 seviyelerine kadar düşebilir. Ben kurun çok yukarı gitmeyeceğini düşünüyorum, 30’lar civarında kalacak gibi görünüyor. 40 seviyesini görmeyebiliriz, 30-32 civarında kalabiliriz” ifadelerini kullandı. Eğilmez, dolar kurunun bu seviyelerde kalmasının ihracatçılar için zorlayıcı olabileceğini de ekledi.