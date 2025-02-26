Uzman isim 2025 emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olduğunu açıkladı!

Milyonlarca emekli, Ramazan ve Kurban bayramlarında alacakları ikramiyelerin ne kadar artacağını merak ediyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Uzman isim 2025 emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olduğunu açıkladı! - Resim: 1

TV100 yayınına katılan SGK uzmanı Murat Bal, "Dişe dokunur ciddi bir artış bekliyorum" dedi ve artışla ilgili rakam verdi.

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Uzman isim 2025 emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olduğunu açıkladı! - Resim: 2

Türkiye'deki milyonlarca emekliye, her Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikramiye ödeniyor.

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Uzman isim 2025 emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olduğunu açıkladı! - Resim: 3

Geçen yıl emeklilere her bayramda 3.000 TL ikramiye ödemesi yapılmıştı. İkramiyeler, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.

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Uzman isim 2025 emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olduğunu açıkladı! - Resim: 4

2024 yılı için Ramazan Bayramı 30 Mart, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da kutlanacak. İkramiyelerin 30 Mart tarihinden önce emeklilerin hesaplarına geçmesi bekleniyor. 

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Uzman isim 2025 emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olduğunu açıkladı! - Resim: 5

Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş, geçmiş yıllarda verilen bayram ikramiyelerinin artışlarıyla ilgili kulis bilgilerini paylaşmıştı.

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Uzman isim 2025 emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olduğunu açıkladı! - Resim: 6

Karakaş’a göre, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında enflasyon göz önüne alınmadan 1.000 TL sabit ödenen ikramiye, 2021’de %10 artışla 1.100 TL'ye, 2022’de sabit tutulduktan sonra 2023’te 2.000 TL'ye yükselmişti. 2024 yılında ise seçim etkisiyle %50’lik bir artışla 3.000 TL’ye ulaşmıştı.

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Uzman isim 2025 emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olduğunu açıkladı! - Resim: 7

Yapılan hesaplamalara göre, ikramiyenin asgari ücrete endekslenmesi durumunda, 2024’teki ikramiyenin en az 13.705 TL olması gerekirdi. 

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Uzman isim 2025 emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olduğunu açıkladı! - Resim: 8

Ancak Ankara’daki kulis bilgilerine dayanarak, bu rakamın verilmeyeceği öne sürülüyor.

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Uzman isim 2025 emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olduğunu açıkladı! - Resim: 9

SGK uzmanı Murat Bal, artış konusunda rakam verdi ve "Bayram ikramiyesinde ciddi bir artış bekliyorum. Son dönemlerde enflasyon farkının altında bir artış yapılmadı. 

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Uzman isim 2025 emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olduğunu açıkladı! - Resim: 10

Bu durumda yüzde 44,8’lik bir artış bekliyoruz ki bu, yaklaşık 4.350 TL'ye denk gelir" dedi.

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