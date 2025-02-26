Uzman isim 2025 emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olduğunu açıkladı!
Milyonlarca emekli, Ramazan ve Kurban bayramlarında alacakları ikramiyelerin ne kadar artacağını merak ediyor.
TV100 yayınına katılan SGK uzmanı Murat Bal, "Dişe dokunur ciddi bir artış bekliyorum" dedi ve artışla ilgili rakam verdi.
Türkiye'deki milyonlarca emekliye, her Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikramiye ödeniyor.
Geçen yıl emeklilere her bayramda 3.000 TL ikramiye ödemesi yapılmıştı. İkramiyeler, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.
2024 yılı için Ramazan Bayramı 30 Mart, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da kutlanacak. İkramiyelerin 30 Mart tarihinden önce emeklilerin hesaplarına geçmesi bekleniyor.
Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş, geçmiş yıllarda verilen bayram ikramiyelerinin artışlarıyla ilgili kulis bilgilerini paylaşmıştı.
Karakaş’a göre, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında enflasyon göz önüne alınmadan 1.000 TL sabit ödenen ikramiye, 2021’de %10 artışla 1.100 TL'ye, 2022’de sabit tutulduktan sonra 2023’te 2.000 TL'ye yükselmişti. 2024 yılında ise seçim etkisiyle %50’lik bir artışla 3.000 TL’ye ulaşmıştı.
Yapılan hesaplamalara göre, ikramiyenin asgari ücrete endekslenmesi durumunda, 2024’teki ikramiyenin en az 13.705 TL olması gerekirdi.
Ancak Ankara’daki kulis bilgilerine dayanarak, bu rakamın verilmeyeceği öne sürülüyor.
SGK uzmanı Murat Bal, artış konusunda rakam verdi ve "Bayram ikramiyesinde ciddi bir artış bekliyorum. Son dönemlerde enflasyon farkının altında bir artış yapılmadı.
Bu durumda yüzde 44,8’lik bir artış bekliyoruz ki bu, yaklaşık 4.350 TL'ye denk gelir" dedi.