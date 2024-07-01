Uzmanından açıklama! Gram altında tarihi rekor mu geliyor?
Altın fiyatları, elinde altını olan vatandaşlar için büyük bir merak konusu. Kuyumcular, altın fiyatlarının geleceği hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Peki, önümüzdeki aylarda altın fiyatları nasıl bir seyir izleyecek? İşte detaylar...
Editör: Mert Sagit
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Altın yatırımcıları kuyumcuların altın fiyatlarının geleceği ile ilgili yaptığı açıklamaları ve tahminleri yakından takip ediyor.
Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi, gram altın kaç para olacak, çeyrek altın hangi rakamları görecek soruları internette en çok aratılan konuların başında geliyor.
Peki önümüzde aylarda altın fiyatlarında neler olacak, bu konuda yapılan tahminler ve açıklamalar neler?
''DURGUNLUK TEMMUZ AYIYLA BİRLİKTE SONA ERECEK''
Kuyumcu Levent Çelikoğlu, altın fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: