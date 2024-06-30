Uzmanından uyarı! "Altında depreme hazır olun..."

Yatırımcılar, varlıklarını en iyi şekilde nasıl yönlendireceklerini sorgularken, en doğru yatırımın hangisi olduğunu anlamaya çalışıyor. Kolçak, altın yatırımcılarını ilgilendiren önemli bir duyuru yaparak, doğru zaman konusunda uyarıda bulundu.