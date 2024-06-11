Uzmanından uyarı: "Dolara elveda! 2 ay sonra dolar…" 11 Haziran 2024 döviz kurları
Merkez Bankası kasasını doldurdu rezervler artıya geçti. Merkez Bankası dolar karşısında güçlenince doların ipini biraz bıraktı. 11 Haziran 2024 Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı ve diğer döviz kurlarında güncel rakamlar…
Döviz piyasasında durgunluk devam ediyor ve doların yaz sonuna kadar 32 lira seviyelerinde kalması öngörülüyor. Euro/dolar paritesindeki düşüş, doları küresel ölçekte güçlendirdi.
Ancak, Merkez Bankası'nın müdahaleleri nedeniyle dolar, iç piyasada sabit kaldı. Avrupa'daki siyasi karışıklıklar nedeniyle Euro, dolar karşısında değer kaybetti. Temmuz ayından sonra dolar kurunda artış beklentisi sürüyor. Kapalıçarşı'da dolar 32,34 TL, Euro 34,83 TL, İngiliz Sterlini 41,15 TL ve İsviçre Frangı 35,97 TL'den işlem görüyor.
DOLARA ELVEDA!
"Elindeki dolarlar ile vedalaşın. Varlıklarınızın küçüleceği bir döneme giriyoruz" diyen Evren Devrim Zelyut bir sene içeresinden paranız gidecek diyerek açıklamalarına devam etti;
- Yüksek faiz ortamı ile cari açığı düşürdünüz. Ekonomideki üretimi azaltarak cari açığı düşürüyorsunuz. Sanayi bunu kaldıramaz. İşsizlik artıyor, üretim düşüyor… Enflasyon o kadar yukarı gidiyor ki nakit yok. Vatandaş nakit yokluğu çektiği için krediler patlamaya gidiyor.
- Yüksek faizin ve zamların bütçeyi ve rezervleri kapatabilmesi için bu bedeli vatandaş ödüyor. Faiz maliyeti vatandaşa bindi. Tarım, sanayi de yapısal sorunlar varken enflasyon düşmez. Krediye sığınanların geliri artmadığı için patlamalar olacak.