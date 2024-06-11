Uzmanından uyarı: "Dolara elveda! 2 ay sonra dolar…" 11 Haziran 2024 döviz kurları

DOLARA ELVEDA!

"Elindeki dolarlar ile vedalaşın. Varlıklarınızın küçüleceği bir döneme giriyoruz" diyen Evren Devrim Zelyut bir sene içeresinden paranız gidecek diyerek açıklamalarına devam etti;

- Yüksek faiz ortamı ile cari açığı düşürdünüz. Ekonomideki üretimi azaltarak cari açığı düşürüyorsunuz. Sanayi bunu kaldıramaz. İşsizlik artıyor, üretim düşüyor… Enflasyon o kadar yukarı gidiyor ki nakit yok. Vatandaş nakit yokluğu çektiği için krediler patlamaya gidiyor.