Uzmanlar uyarıyor! Kredi kartı borcunuzu hemen ödeyin!

Barış Soydan'ın analizlerine göre; Türkiye’de ekonomi yönetiminden gelen sinyaller 31 Mart yerel seçimlerinden sonra kredi kartlarına bazı kısıtlamaların yapılacağı yönünde.Enflasyonu düşürmeye çalışan Merkez Bankası’nın, kredi kartıyla ilgili kısıtlamaları seçim sonrasında yürürlüğe sokmasına kesin gözüyle bakılıyor.