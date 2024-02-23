Uzmanlar uyarıyor! Kredi kartı borcunuzu hemen ödeyin!

Ekonomist Barış Soydan, kredi kartı borcu olanları uyardı. Seçim sonrası ekonomiyi neler bekliyor? Kredi kartlarına kısıtlama mı geliyor?

# kredi kartı # borç
Editör: Yağmur Biçen
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Uzmanlar uyarıyor! Kredi kartı borcunuzu hemen ödeyin! - Resim: 1

Barış Soydan'ın analizlerine göre; Türkiye’de ekonomi yönetiminden gelen sinyaller 31 Mart yerel seçimlerinden sonra kredi kartlarına bazı kısıtlamaların yapılacağı yönünde.Enflasyonu düşürmeye çalışan Merkez Bankası’nın, kredi kartıyla ilgili kısıtlamaları seçim sonrasında yürürlüğe sokmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Uzmanlar uyarıyor! Kredi kartı borcunuzu hemen ödeyin! - Resim: 2

Ekonomist Barış Soydan, seçim sonrası fiyat artışlarının olacağını belirterek "Dayanıklı tüketim eşyaları gibi ürünler almayı düşünenlerin beklemeden harekete geçmelerinde fayda var. Kredi kartı borçlarını mümkünse kapatmak önemli" uyarısında bulundu.

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Uzmanlar uyarıyor! Kredi kartı borcunuzu hemen ödeyin! - Resim: 3

Soydan, seçim sonrası, özellikle doğalgaz ve elektrik gibi birçok alanda fiyat artışlarının beklendiğini vurguladı.

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Uzmanlar uyarıyor! Kredi kartı borcunuzu hemen ödeyin! - Resim: 4

"Türkiye'nin Arjantin'e dönme riski var" diyen Soydan, "Eğer büyük ekonomik reformlar yapılmaz veya sıcak paranın akışı kesilirse, Türkiye'nin geleceği endişe verici olabilir" şeklinde konuştu.

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