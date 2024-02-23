Uzmanlar uyarıyor! Kredi kartı borcunuzu hemen ödeyin!
Ekonomist Barış Soydan, kredi kartı borcu olanları uyardı. Seçim sonrası ekonomiyi neler bekliyor? Kredi kartlarına kısıtlama mı geliyor?
Barış Soydan'ın analizlerine göre; Türkiye’de ekonomi yönetiminden gelen sinyaller 31 Mart yerel seçimlerinden sonra kredi kartlarına bazı kısıtlamaların yapılacağı yönünde.Enflasyonu düşürmeye çalışan Merkez Bankası’nın, kredi kartıyla ilgili kısıtlamaları seçim sonrasında yürürlüğe sokmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Ekonomist Barış Soydan, seçim sonrası fiyat artışlarının olacağını belirterek "Dayanıklı tüketim eşyaları gibi ürünler almayı düşünenlerin beklemeden harekete geçmelerinde fayda var. Kredi kartı borçlarını mümkünse kapatmak önemli" uyarısında bulundu.
Soydan, seçim sonrası, özellikle doğalgaz ve elektrik gibi birçok alanda fiyat artışlarının beklendiğini vurguladı.
"Türkiye'nin Arjantin'e dönme riski var" diyen Soydan, "Eğer büyük ekonomik reformlar yapılmaz veya sıcak paranın akışı kesilirse, Türkiye'nin geleceği endişe verici olabilir" şeklinde konuştu.