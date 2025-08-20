Vatandaş dikkat! Önümüzdeki ay fiyatı artacak ürünler açıklandı

Türkiye ekonomisinde artan maliyetler ve küresel fiyat hareketleri, önümüzdeki dönemde pek çok ürün ve hizmetin fiyatına yansıyacak. Uzmanlar, özellikle günlük yaşamı doğrudan etkileyen bazı kalemlerde zam beklentisinin öne çıktığını belirtiyor. İşte önümüzdeki ay zam beklenen 7 kalem ürün: