Vatandaş dikkat! Önümüzdeki ay fiyatı artacak ürünler açıklandı
Türkiye’de enflasyon, döviz kuru ve enerji maliyetlerindeki dalgalanmalar, birçok temel ürün ve hizmette yeni zam beklentilerini beraberinde getiriyor. Uzmanlara göre önümüzdeki ay vatandaşları özellikle 7 kalemde dikkat çeken fiyat artışları bekliyor.
Türkiye ekonomisinde artan maliyetler ve küresel fiyat hareketleri, önümüzdeki dönemde pek çok ürün ve hizmetin fiyatına yansıyacak. Uzmanlar, özellikle günlük yaşamı doğrudan etkileyen bazı kalemlerde zam beklentisinin öne çıktığını belirtiyor. İşte önümüzdeki ay zam beklenen 7 kalem ürün:
1. Sigara
Temmuz ayında birçok sigara markasında fiyat artışları yaşandı. Vergi düzenlemeleri ve maliyet baskısı nedeniyle önümüzdeki ay da yeni zamların gelmesi olası görülüyor.
2. Akaryakıt ve Ulaşım
Küresel enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki artış, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, benzinde ve motorinde yeni zamların gündeme gelebileceğini ifade ediyor.
3. Elektrik ve Doğalgaz
Enerji maliyetlerindeki yükseliş, faturalara da yansıyor. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarında önümüzdeki ay yüzde 20’ye varan artışların yaşanabileceği değerlendiriliyor.
4. Temel Gıda Ürünleri
Un, yağ ve şeker gibi temel gıda ürünlerinde üretim maliyetleri yükseliyor. Bu durumun, market raflarına zam olarak yansıması bekleniyor.
5. Kira ve Konut
Büyükşehirlerde konut fiyatlarındaki yükseliş kiralara da yansıyor. Önümüzdeki ay kira artışlarının özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kentlerde hızlanabileceği öngörülüyor.
6. Teknoloji ve Lüks Tüketim
Özellikle akıllı telefon, bilgisayar ve elektronik ürünlerde kur kaynaklı fiyat artışları yaşanıyor. Yeni vergi düzenlemeleriyle birlikte, teknoloji ürünlerinde yüzde 20–40 arasında zam ihtimali bulunuyor.
7. Özel Eğitim ve Sağlık Hizmetleri
Enflasyonun etkisiyle özel okul ve dershane ücretleri artarken, özel sağlık kuruluşlarında da yeni zamların kapıda olduğu ifade ediliyor.
Vatandaşların temel ihtiyaçlarından ulaşıma, sağlıktan teknolojiye kadar geniş bir alanda fiyat artışlarıyla karşılaşması bekleniyor. Uzmanlar, hane halklarının bütçe planlamalarını bu olası zamları göz önünde bulundurarak yapmalarını tavsiye ediyor.