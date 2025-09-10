Vatandaş merak ediyor: Benzin, motorin ve LPG bugün kaç TL?
Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara rağmen akaryakıt fiyatlarında 10 Eylül 2025 Çarşamba günü herhangi bir değişiklik yaşanmadı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin 52-54 TL, motorin 54-56 TL, LPG ise 25-27 TL bandında işlem görmeye devam ediyor.
Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt piyasasında belirleyici olmaya devam ediyor. Ancak 10 Eylül sabahı itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında zam veya indirim yapılmadı.
Vatandaşlar her gün Google gibi arama motorlarında “Benzinin litresi ne kadar?”, “Motorin kaç TL oldu?” ve “LPG fiyatlarında son durum” gibi sorularla güncel fiyatları takip ediyor. Bugün de fiyatlar sabit kaldı.
10 EYLÜL 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL (AVRUPA YAKASI) ⛽
Benzin: 52,84 TL
Motorin: 54,25 TL
LPG: 26,51 TL
İSTANBUL (ANADOLU YAKASI) ⛽
Benzin: 52,69 TL
Motorin: 54,13 TL
LPG: 25,88 TL
ANKARA ⛽
Benzin: 53,63 TL
Motorin: 55,19 TL
LPG: 26,40 TL
İZMİR ⛽
Benzin: 53,95 TL
Motorin: 55,53 TL
LPG: 26,33 TL
FİYATLAR NASIL BELİRLENİYOR?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplamaya ÖTV ve EPDK payı eklendikten sonra KDV ilavesiyle pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.