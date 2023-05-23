Bakan Yanık açıkladı: O kişiler vatandaşlık maaşı alacak

VATANDAŞLIK MAAŞINA NASIL VE NEREYE BAŞVURULUR?

İşte Bakan Derya Yanık'ın açıklamaları:

- Kriterlerin önemli bir kısmı mevcut. 28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu, 'Ben sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum' diye müracaat ettiğinde 'Gelir miktarı ne kadar?' bütün bunları ölçtüğümüz bir sistemimiz var. Farklı durumları tespit edebilmemiz için haneleri ziyaret ettiği, hem teknik anlamda vatandaşın gelir düzeyini tespit ettiğimiz süreç var.