Bakan Yanık açıkladı: O kişiler vatandaşlık maaşı alacak
Geçtiğimiz günlerde canlı yayına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, vatandaşlık maaşı hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Peki, vatandaşlık maaşı nedir, kimler alabilir, ne zaman başlayacak?
Vatandaşlık maaşı başvurusu, gelir düzeyinin tespitine göre tahsis edilecek olan 2023 yılında faaliyete geçen sosyal yardımlar arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz günlerde çıktığı CNN TÜRK canlı yayınında vatandaşlık maaşı hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Sosyal yardımlar arasında yer alacak olan vatandaşlık maaşı gelir düzeyinin tespit edilmesiyle birlikte geçerlilik kazanacak.
VATANDAŞLIK MAAŞINA NASIL VE NEREYE BAŞVURULUR?
İşte Bakan Derya Yanık'ın açıklamaları:
- Kriterlerin önemli bir kısmı mevcut. 28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu, 'Ben sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum' diye müracaat ettiğinde 'Gelir miktarı ne kadar?' bütün bunları ölçtüğümüz bir sistemimiz var. Farklı durumları tespit edebilmemiz için haneleri ziyaret ettiği, hem teknik anlamda vatandaşın gelir düzeyini tespit ettiğimiz süreç var.
KİMLER VATANDAŞLIK MAAŞI ALACAK?
- Aynı aileden birkaç kişi bu maaştan faydalanabilecek. Sosyal yardımlarımız hane temellidir. Bizim için tek ölçü milletimizin ihtiyacıdır.
VATANDAŞLIK MAAŞI NE ZAMAN VERİLECEK?
- Aile Destek Programı'ndan elde ettiğimiz tecrübeler ile önümüzdeki dönemde de bu programı devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Programımızı bir anlamda bütüncül bir çevreye dönüştürüp koruyucu ve önleyici sosyal yardımı da içine alacak şekilde bir vatandaşlık maaşına dönüştürme çalışmamız var. Bunu önümüzdeki süreçte inşallah tekrar kamuoyuyla paylaşacağız.
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/galeri-vatandaslik-maasi-nedir-kimler-alabilir-vatandaslik-maasi-basvurusu-nasil-yapilir-bakan-yaniktan-aciklama-42271731/1