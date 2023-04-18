Vergi affı başvurularında son gelişmeler
Vergi affı borç yapılandırma kanun teklifi Meclis'ten geçerek yürürlüğe girdi. 2 bin TL altındaki borçların tasfiyesi ve kamuya olan borçların yapılandırılmasına yönelik çalışma tamamlanmış ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, vergi affında başvurular ne zaman, hangi borçları kapsıyor?
Vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi gibi borçları da kapsayan vergi affı düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı.
Düzenleme kapsamında 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödeme imkanı sağlanırken kamu kurumu borçlarını yapılandırarak ödemek isteyenler 30 Nisan'a kadar başvuru işlemlerini yapabilecek.
Depreme yönelik düzenlemelerinde eklendiği yasa ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluşturduğu etkiler dikkate alınarak Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak başvuruların ve ödenecek taksitlerin süreleri birer ay uzatılacak.
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yapılandırmayla ilgili detayları paylaşan AK Parti Manisa Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Uğur Aydemir, şu ifadeleri kullandı:
- Bugüne kadar çıkarılan Yapılandırma yasalarında kesinleşmiş borçlar en fazla 36 ay yani 3 yıla kadar taksitlendirilebiliyordu. Taksitler ise 2 ayda bir 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte ödeniyordu. Bu Kanunda vade 4 yıla yani 48 aya çıkarılıyor. Borçlular, kesinleşmiş borçlarını bu düzenleme kapsamında 48 aya kadar taksitlendirebilecek ve 48 eşit taksitte ödeyebilecekler.
- Bu son derece önemli ve borçlular lehine bir değişiklik. Yapılandırmada vadenin 48 ay'a uzaması ve 48 eşit taksite çıkması, bir takvim yılı içerisindeki taksit atlatma sayısını (ödememe) da, 2'den 3'e çıkarmaktadır. Kanunda yer alan düzenlemeye göre, Yİ-ÜFE oranı aylık 0,75 olarak dikkate alınacak, bu da yıllık yüzde 9 oluyor.
VERGİ AFFI BAŞVURULARI NE ZAMAN? VERGİ AFFI ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?
Aydemir, yapılandırma için başvuruların 31 Mayıs 2023 tarihine kadar, ilk taksit ödemelerinin ise 30 Haziran 2023 tarihine kadar olacağının altını çizen Aydemir, borçların peşin ödenmesi halinde ise hesaplanan Yİ-ÜFE oranının yüzde 90’ı silineceğini ve idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde anaparanın da yüzde 25’i silineceğini belirtti.
VERGİ AFFINDA HANGİ BORÇLAR SİLİNECEK?
2 bin liranın altındaki borçların silineceği açıklayan Aydemir, şöyle aktardı:
- Vergi dairelerine olan ve vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle ödenmemiş olan ve tüm vergi daireleri itibariyle Borç aslı ve cezası, gecikme zammı, gecikme faizi, idari para cezası toplamı 2 bin TL ve altında olan borçların silinecek. Borçların silinmesi için vergi dairelerine başvuru yapmaya gerek bulunmuyor, vergi daireleri bu borları kendisi silecek, yasal takibe geçmeyecek.