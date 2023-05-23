Borcu olanlar dikkat! Başvurularda son günler
Vergi affı kanun teklifi Meclis'ten geçerek yürürlüğe girdi. Borçlara yeniden yapılandırmayla; trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve hiç yapılandırılmamış adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları yapılandırılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşan vergi affı düzenlemesi ile vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi gibi borçlar yapılandırılabilecek.
Vergi dairelerine olan ve vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle ödenmemiş olan ve tüm vergi daireleri itibariyle Borç aslı ve cezası, gecikme zammı, gecikme faizi, idari para cezası toplamı 2 bin TL ve altında olan borçların silinecek.
Meclis Komisyonu'nda kabul edilen vergi borcu yapılandırma düzenlemesine eklemeler yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmeleri tamamlanırken vergi affı borç yapılandırma düzenlemesi Genel Kurul’da kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaştı.
"EN KAPSAMLI YAPILANDIRMA PAKETİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ"
AK Parti Manisa Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Uğur Aydemir, şöyle açıkladı:
- Kanuna göre 31/12/2022 tarihinden önceki dönemlere ait olan vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredileri, Trafik cezaları gibi borçlar için yeniden yapılandırma imkanı sağlıyoruz. Daha önce yapılandırma kapsamına girmeyen, adli para cezaları, üst kurul cezaları, sigara cezaları gibi cezalar da bu kanun kapsamında yapılandırılabilecek. Bu açıdan Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı yapılandırma paketini yürürlüğe girdi.
- Bugüne kadar çıkarılan Yapılandırma yasalarında kesinleşmiş borçlar en fazla 36 ay yani 3 yıla kadar taksitlendirilebiliyordu. Taksitler ise 2 ayda bir 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte ödeniyordu. Bu Kanunda vade 4 yıla yani 48 aya çıkarılıyor. Borçlular, kesinleşmiş borçlarını bu düzenleme kapsamında 48 aya kadar taksitlendirebilecek ve 48 eşit taksitte ödeyebilecekler.
- Bu son derece önemli ve borçlular lehine bir değişiklik. Yapılandırmada vadenin 48 ay'a uzaması ve 48 eşit taksite çıkması, bir takvim yılı içerisindeki taksit atlatma sayısını (ödememe) da, 2'den 3'e çıkarmaktadır. Kanunda yer alan düzenlemeye göre, Yİ-ÜFE oranı aylık 0,75 olarak dikkate alınacak, bu da yıllık yüzde 9 oluyor.