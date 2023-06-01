Borcu olanlar dikkat!
Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşan vergi borcu yapılandırması 2023 ile daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçlarını da kapsayan vergi affı borçları yapılandırılabilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren vergi affı yasasında adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçlarını kapsıyor. Peki, vergi affı yapılandırma uzatıldı mı, vergi affı başvuruları son gün ne zaman?
BORÇ YAPILANDIRMA TARİHİ UZATILDI
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi borcu, idari para cezası, SGK borçları gibi borçların yapılandırmasına ilişkin süreyi uzatma kararı aldı. 31 Mayıs 2023'te bitecek olan yapılandırma kampanya süresi 1 ay daha uzatılacak ve 30 Haziran'da sona erecek. İlk taksit ödeme süresi de 1 ay ertelenmiş olacak.
2 BİN LİRANIN ALTINDAKİ BORÇLAR SİLİNECEK
2 bin liranın altındaki borçların silineceği açıklayan AK Parti Manisa Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Uğur Aydemir, şu ifadeleri kullandı:
- Vergi dairelerine olan ve vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle ödenmemiş olan ve tüm vergi daireleri itibariyle Borç aslı ve cezası, gecikme zammı, gecikme faizi, idari para cezası toplamı 2 bin TL ve altında olan borçların silinecek. Borçların silinmesi için vergi dairelerine başvuru yapmaya gerek bulunmuyor, vergi daireleri bu borları kendisi silecek, yasal takibe geçmeyecek.
Kaynak: resmigazete.gov.tr - https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230312-14.htm