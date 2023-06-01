Borcu olanlar dikkat!

2 BİN LİRANIN ALTINDAKİ BORÇLAR SİLİNECEK

2 bin liranın altındaki borçların silineceği açıklayan AK Parti Manisa Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Uğur Aydemir, şu ifadeleri kullandı:

- Vergi dairelerine olan ve vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle ödenmemiş olan ve tüm vergi daireleri itibariyle Borç aslı ve cezası, gecikme zammı, gecikme faizi, idari para cezası toplamı 2 bin TL ve altında olan borçların silinecek. Borçların silinmesi için vergi dairelerine başvuru yapmaya gerek bulunmuyor, vergi daireleri bu borları kendisi silecek, yasal takibe geçmeyecek.

Kaynak: resmigazete.gov.tr - https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230312-14.htm