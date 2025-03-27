Yakıt değil adeta altın! Akaryakıta bir zam daha geldi

Brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 27 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Yakıt değil adeta altın! Akaryakıta bir zam daha geldi - Resim: 1

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle son dönemde vergi artışlarıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında sık sık değişiklikler yaşanıyor. 

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Yakıt değil adeta altın! Akaryakıta bir zam daha geldi - Resim: 2

Geçtiğimiz gün benzinin litre fiyatına 1 lira 51 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 42 kuruş zam gelmişti.

Gece yarısı itibariyle de LPG'ye 65 kuruş zam geldi. 

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Yakıt değil adeta altın! Akaryakıta bir zam daha geldi - Resim: 3

İşte 27 Mart 2025 güncel akaryakıt fiyatları:

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Yakıt değil adeta altın! Akaryakıta bir zam daha geldi - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 46.72 TL

Motorin litre fiyatı: 46.83 TL

LPG litre fiyatı: 28.19 TL

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Yakıt değil adeta altın! Akaryakıta bir zam daha geldi - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 46.57 TL

Motorin litre fiyatı: 46.71 TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL

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Yakıt değil adeta altın! Akaryakıta bir zam daha geldi - Resim: 6

Ankara

Benzin litre fiyatı: 47.27 TL

Motorin litre fiyatı: 47.57 TL

LPG litre fiyatı: 28.09 TL

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Yakıt değil adeta altın! Akaryakıta bir zam daha geldi - Resim: 7

İzmir

Benzin litre fiyatı: 47.64 TL

Motorin litre fiyatı: 47.93 TL

LPG litre fiyatı: 28.04 TL

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