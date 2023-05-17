Yakıttan tasarruf etmenizi sağlayacak 15 öneri

1- LASTİK HAVASI

Lastik havası deyip geçmeyin. Lastik havalarının bir optimum değeri var. Nedir bu? Üretici firmaların uygun bulduğu değerler. Bu değerler, benzin kapağının içinde ya da arabanın kitapçığında yazıyor. Lastik havası 30 olması gerekirken 31-32 ise güvenlik tehlikesi oluşturuyor, daha düşükse fazla benzin yakıyor. Lastik alırken de en düşük sürtünmeye sahip olan lastikleri tercih edin. Bu yüzde 3’e varan oranda yakıt tasarrufu sağlıyor.