Yapı Kredi’den faizsiz ihtiyaç kredisi
Yapı Kredi bankası kullanıcıları için 0 faizle kredi veren bankalar arasına girdi. Banka 10 bin TL’ye kadar yüzde 0 faiz oranı uygulayacağını söyledi. 1 Mart 2023 fırsat 31 Marta kadar devam edecek.
Yapı Kredi bankası kullanıcıları için 0 faizle kredi veren bankalar arasına girdi. Banka 10 bin TL’ye kadar yüzde 0 faiz oranı uygulayacağını söyledi. 1 Mart 2023 fırsat 31 Marta kadar devam edecek. Itibariyle başlayan Bunu duyan müşteriler Yapı Kredi’den nasıl faizsiz kredi çekebileceklerinin detaylarını araştırmaya başladı. İşte yapı kredi faizsiz kredi detayları
YAPI KREDİ FAİZSİZ KREDİ ŞARTINI AÇIKLADI
Yapı Kredi kullanıcıları, mobil müşteri olarak 10000 TL’ye varan Faizsiz Taksitli Nakit avansından yararlanabilecek. Yapı Kredi kampanyalarından anında haberdar olarak, fırsatlardan yararlanabilirsiniz.
1-31 Mart 2023 tarihleri arasında Yapı Kredi müşterisi olun, mobil uygulamasını indirin. 1000 TL’ye varan faizsiz kredi fırsatları ile size uygun birçok fırsattan yararlanın. Yapı Kredi tam da müşterisinin cebini yüzündeki gülüşü düşünen bir banka olarak fırsatları karşınıza çıkarıyor.
Yapı Kredili olun 10000TL’ye varan Faizsiz Nakit Avans fırsatından yararlanın duyurusunu mobil uygulama üzerinden bulun ve başvurunuzu yapın.
Müşterilerin 15 gün içerisinde başvuru yapması gerekmektedir. 15 günü aşan başvuru sürelerinde müşteriler hak kaybı yaşayabilir. Faizsiz krediden yararlanan müşterilere 10 bin TL için 6 aya varan vade uygulaması yapılıyor.