Yapı Kredi’den faizsiz ihtiyaç kredisi

Yapı Kredi bankası kullanıcıları için 0 faizle kredi veren bankalar arasına girdi. Banka 10 bin TL’ye kadar yüzde 0 faiz oranı uygulayacağını söyledi. 1 Mart 2023 fırsat 31 Marta kadar devam edecek. Itibariyle başlayan Bunu duyan müşteriler Yapı Kredi’den nasıl faizsiz kredi çekebileceklerinin detaylarını araştırmaya başladı. İşte yapı kredi faizsiz kredi detayları