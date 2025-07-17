Yargıtay’dan emekliler için kritik karar! Emekli maaşına haciz gelir mi?
Emeklilerin en çok merak ettiği sorulardan biri yanıt buldu. Yargıtay, kredi borcu olan emeklilerin maaşına bloke konulup konulamayacağına ilişkin emsal niteliğinde karar verdi.
Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Yargıtay, emekli maaşlarının kredi borçları nedeniyle bankalar tarafından bloke edilip edilemeyeceğine ilişkin tartışmalara son noktayı koydu. Verilen karar, bankalar ve mahkemeler için bağlayıcı nitelik taşıyor.
Dünya Gazetesi’ne göre, Yargıtay, farklı mahkemelerin farklı uygulamalarına son vermek amacıyla içtihat birleştirme kararı aldı. Kararda, emekli maaşlarına bankalar tarafından bloke konulabilmesi için bazı koşulların oluşması gerektiği vurgulandı.
Karara göre, emekli maaşına ancak emeklinin açık rızası varsa haciz uygulanabilecek.
Özellikle tüketici kredileri (örneğin ihtiyaç kredisi) için imzalanan sözleşmede, “maaşımdan kesinti yapılabilir” maddesi yer alıyorsa, banka borç nedeniyle maaştan kesinti yapabilecek.
Ancak açık rıza olmadan emekli maaşına haciz konulması mümkün değil.
Yargıtay kararıyla maaşa bloke konulmasının önü açılmış olsa da, maaşın ne kadarına bloke uygulanabileceği konusunda henüz net bir düzenleme yapılmadı. Bu durum, önümüzdeki günlerde ek yasal düzenlemeler veya mahkeme kararları ile şekillenecek.
Uzmanlar, kredi kullanırken sözleşmelerin dikkatle okunması gerektiğini vurguluyor. Özellikle maaşlardan kesinti yapılmasına izin veren maddelerin bulunduğu bölümlere dikkat edilmesi gerekiyor.