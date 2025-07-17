Yargıtay’dan emekliler için kritik karar! Emekli maaşına haciz gelir mi?

Yargıtay kararıyla maaşa bloke konulmasının önü açılmış olsa da, maaşın ne kadarına bloke uygulanabileceği konusunda henüz net bir düzenleme yapılmadı. Bu durum, önümüzdeki günlerde ek yasal düzenlemeler veya mahkeme kararları ile şekillenecek.