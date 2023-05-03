Yaş çay alım fiyatı ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 2023 yaş çay alım fiyatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de düzenlediği mitingde konuştu. Burada açıklamalar yapan Erdoğan, yaş çay alım fiyatını da açıkladı. Peki yaş çay alım fiyatı ne kadar? Yaş çay alım fiyatı arttı mı? 2023 yaş çay alım fiyatı kilo başına kaç lira? İşte haberin detayları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaş çay alım fiyatlarını da açıkladı!
Peki yaş çay alım fiyatı ne kadar? Yaş çay alım fiyatı arttı mı? 2023 yaş çay alım fiyatı kilo başına kaç lira? İşte detaylar...
YAŞ ÇAY ALIM FİYATI NE KADAR? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaş çay alım fiyatlarının destek ödemesiyle birlikte kilo başına 11 lira 30 kuruş olduğunu duyurdu.