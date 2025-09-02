Yastık altı para değil, faizle servet! 1 milyon TL için 32 günlük en karlı mevduat seçenekleri

Bankalar 1 milyon TL'lik 32 günlük vadeli mevduat hesabına yüksek faiz oranlarıyla dikkat çekiyor. İşte en yüksek getiriyi sunan bankalar ve net kazanç detayları...

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Yatırımcılar için kısa vadeli ve risksiz kazanç arayışları, vadeli mevduat hesaplarına olan ilgiyi artırıyor. 1.000.000 TL gibi yüksek meblağlar için 32 günlük vadede hangi banka ne kadar kazandırıyor sorusu ise güncelliğini koruyor.

İşte güncel faiz oranlarına göre 1 milyon TL'nin 32 gün sonunda sağlayacağı net kazançlar:

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 30.095,97 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.095,97 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %45,5
Aylık Getiri: 29.426,87 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.426,87 TL

GetirFinans
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 27.997,77 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.997,77 TL

CEPTETEB
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 28.741,08 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.741,08 TL

HSBC
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 31.293,17 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.293,17 TL

Odea
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 27.130,97 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.130,97 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 32.547,95 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.547,95 TL

QNB Finansbank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 27.665,75 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.665,75 TL

Akbank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 33.066,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.066,33 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 33.066,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.066,33 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 31.824,66 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.824,66 TL

Enpara.com
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 31.463,01 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.463,01 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 31.101,37 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.101,37 TL

Hayat Finans
Faiz Oranı (Kâr Payı): %42,97
Aylık Getiri: 31.079,67 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.079,67 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 26.038,36 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.038,36 TL

