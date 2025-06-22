Yastık altından mevduata: 750 bin TL'nin 1 aylık getirisi açıklandı!

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından vatandaşlar birikimlerini değerlendirmek için bankalara yöneldi. Faiz oranlarının yükselmesiyle birlikte vadeli mevduata ilgi artarken, 750 bin TL’si olan bir kişinin 1 ayda ne kadar kazanç elde edeceği de netleşti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Yastık altından mevduata: 750 bin TL'nin 1 aylık getirisi açıklandı! - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yeni faiz kararı sonrası, vatandaşlar gözünü bankaların vadeli mevduat hesaplarına çevirdi. 

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Yastık altından mevduata: 750 bin TL'nin 1 aylık getirisi açıklandı! - Resim: 2

Faizlerin artışıyla birlikte yastık altındaki birikimlerin yeniden finansal sisteme kazandırılması hedeflenirken, en çok merak edilen sorulardan biri de şu oldu: 750 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar?

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Yastık altından mevduata: 750 bin TL'nin 1 aylık getirisi açıklandı! - Resim: 3

İşte 750 bin TL'nin 1 aylık getirisi:

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Yastık altından mevduata: 750 bin TL'nin 1 aylık getirisi açıklandı! - Resim: 4

HSBC

Faiz Oranı: % 50
Vade Sonu Tutar: 777.945 TL
Net Kazanç: 27.945 TL

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Yastık altından mevduata: 750 bin TL'nin 1 aylık getirisi açıklandı! - Resim: 5

CEBTETEB

Faiz Oranı: % 50
Vade Sonu Tutar: 777.945 TL
Net Kazanç: 27.945 TL

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Yastık altından mevduata: 750 bin TL'nin 1 aylık getirisi açıklandı! - Resim: 6

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: % 39,5
Vade Sonu Tutar: 772.077 TL
Net Kazanç: 22.077 TL

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Yastık altından mevduata: 750 bin TL'nin 1 aylık getirisi açıklandı! - Resim: 7

ING

Faiz Oranı: % 51
Vade Sonu Tutar: 778.504 TL
Net Kazanç: 28.504 TL

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Yastık altından mevduata: 750 bin TL'nin 1 aylık getirisi açıklandı! - Resim: 8

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: % 49
Vade Sonu Tutar: 777.386 TL
Net Kazanç: 27.386 TL

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Yastık altından mevduata: 750 bin TL'nin 1 aylık getirisi açıklandı! - Resim: 9

TEB

Faiz Oranı: % 50
Vade Sonu Tutar: 777.945 TL
Net Kazanç: 27.945 TL

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Yastık altından mevduata: 750 bin TL'nin 1 aylık getirisi açıklandı! - Resim: 10

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: % 48
Vade Sonu Tutar: 776.827 TL
Net Kazanç: 26.827 TL

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Yastık altından mevduata: 750 bin TL'nin 1 aylık getirisi açıklandı! - Resim: 11

AKBANK

Faiz Oranı: % 48
Vade Sonu Tutar: 776.827 TL
Net Kazanç: 26.827 TL

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Yastık altından mevduata: 750 bin TL'nin 1 aylık getirisi açıklandı! - Resim: 12

DENİZBANK

Faiz Oranı: % 48,75
Vade Sonu Tutar: 777.247 TL
Net Kazanç: 27.247 TL

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Yastık altından mevduata: 750 bin TL'nin 1 aylık getirisi açıklandı! - Resim: 13

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: % 50
Vade Sonu Tutar: 777.945 TL
Net Kazanç: 27.945 TL

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