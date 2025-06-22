Yastık altından mevduata: 750 bin TL'nin 1 aylık getirisi açıklandı!
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından vatandaşlar birikimlerini değerlendirmek için bankalara yöneldi. Faiz oranlarının yükselmesiyle birlikte vadeli mevduata ilgi artarken, 750 bin TL’si olan bir kişinin 1 ayda ne kadar kazanç elde edeceği de netleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yeni faiz kararı sonrası, vatandaşlar gözünü bankaların vadeli mevduat hesaplarına çevirdi.
Faizlerin artışıyla birlikte yastık altındaki birikimlerin yeniden finansal sisteme kazandırılması hedeflenirken, en çok merak edilen sorulardan biri de şu oldu: 750 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar?
İşte 750 bin TL'nin 1 aylık getirisi:
HSBC
Faiz Oranı: % 50
Vade Sonu Tutar: 777.945 TL
Net Kazanç: 27.945 TL
CEBTETEB
Faiz Oranı: % 50
Vade Sonu Tutar: 777.945 TL
Net Kazanç: 27.945 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: % 39,5
Vade Sonu Tutar: 772.077 TL
Net Kazanç: 22.077 TL
ING
Faiz Oranı: % 51
Vade Sonu Tutar: 778.504 TL
Net Kazanç: 28.504 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı: % 49
Vade Sonu Tutar: 777.386 TL
Net Kazanç: 27.386 TL
TEB
Faiz Oranı: % 50
Vade Sonu Tutar: 777.945 TL
Net Kazanç: 27.945 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: % 48
Vade Sonu Tutar: 776.827 TL
Net Kazanç: 26.827 TL
AKBANK
Faiz Oranı: % 48
Vade Sonu Tutar: 776.827 TL
Net Kazanç: 26.827 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: % 48,75
Vade Sonu Tutar: 777.247 TL
Net Kazanç: 27.247 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: % 50
Vade Sonu Tutar: 777.945 TL
Net Kazanç: 27.945 TL