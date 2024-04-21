Yatırım yapacaklar dikkat! İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kişisel YouTube hesabında yaptığı analizde İsrail-İran geriliminin global finans dünyası üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Potansiyel etkileri ne olacak? Altındaki dalgalanma ne zaman duracak? İşte uzman ismin yorumlamasından öne çıkanlar...
Ekonomist İslam Memiş'in değerlendirmelerine göre, İsrail'in İran'a yönelik misillemesi sonrası altın fiyatlarında önemli bir dalgalanma yaşandı.
Ons başına altın fiyatı, 2384 dolardan 2417 dolara kadar yükseldikten sonra 2373 dolara geriledi. Memiş, 2380 dolar seviyesinin piyasalar için riskli bir nokta olduğunu belirtti ve bu seviyenin altına düşülmesi durumunda 2330 dolara kadar bir geri çekilme beklendiğini söyledi. Uzman isim şu ifadeleri kullandı:
- Ons altında 2384 dolar seviyesi var. İsrail'in misilleme haberinden sonra 2417 dolara kadar yükseldi ons altın. Tekrar geriledi. Gün içinde ciddi dalgalanma yaşandı. 2373-2417 dolar aralığında 45 dolarlık dalgalanma oldu.
- 2380 dolar üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. 2380 dolar piyasalar için kırmızı çizgi oldu. Aşağı yönü kırılacak mı, burayı takip ediyoruz. Artık ons altında bel kemiği rakam 2380 dolar. Aşağı kırılınca 2330 dolar var, yukarı yönlü kırılırsa 2415 dolar seviyesi var. Orta ve uzun vadede 2600 dolar hedef konumunda. Ancak bu olaylar yatışınca düşüş yönlü öngörüm devam ediyor. Birkaç hafta sürecektir.