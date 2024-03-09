Yatırım yapacaklar dikkat! İşte bu haftanın en çok kazandıranları!
Artan enflasyon, düşen alım gücü derken vatandaş elinde kalan parasıyla nereye yatırım yapacağını düşünüyor. İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım araçları
Bu haftanın en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu...
BIST 100 endeksi, en düşük 8.736,45 ve en yüksek 9.174,19 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,64 değer kazanarak 9.155,32 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 7,81 artışla 2 bin 235 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 7,85 artarak 15 bin 25 liraya yükseldi.
Geçen hafta sonu 3 bin 410 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 678 liraya çıktı.