Yatırımcı hesabını yeniden yaptı: 400 bin TL’ye bankalardan sürpriz getiri

19 Kasım 2025 itibarıyla 400 bin TL’nin 32 günlük net getirisi banka banka ortaya çıktı. Faiz oranları yüzde 31’den 48’e kadar yükselirken, tüm bankaların güncel listesi belirlendi.

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %31
Net Kazanç: 8.968,76 TL
Vade Sonu Tutar: 408.968,76 TL

Enpara
Faiz Oranı: %34
Net Kazanç: 9.836,71 TL
Vade Sonu Tutar: 409.836,71 TL

ICBC
Faiz Oranı: %36
Net Kazanç: 10.415,34 TL
Vade Sonu Tutar: 410.415,34 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %37
Net Kazanç: 10.704,66 TL
Vade Sonu Tutar: 410.704,66 TL

TurkishBank
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 10.993,97 TL
Vade Sonu Tutar: 410.993,97 TL

Odea
Faiz Oranı: %39,25
Net Kazanç: 11.355,61 TL
Vade Sonu Tutar: 411.355,61 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 11.861,92 TL
Vade Sonu Tutar: 411.861,92 TL

Şekerbank
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 11.861,92 TL
Vade Sonu Tutar: 411.861,92 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 11.861,92 TL
Vade Sonu Tutar: 411.861,92 TL

Hayat Finans
Faiz Oranı: %41,72
Net Kazanç: 12.070,23 TL
Vade Sonu Tutar: 412.070,23 TL

Akbank
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 12.151,24 TL
Vade Sonu Tutar: 412.151,24 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %42,75
Net Kazanç: 12.368,22 TL
Vade Sonu Tutar: 412.368,22 TL

NKolay
Faiz Oranı: %41,50
Net Kazanç: 12.370,41 TL
Vade Sonu Tutar: 412.370,41 TL

VakıfBank
Faiz Oranı: %43,50
Net Kazanç: 12.585,20 TL
Vade Sonu Tutar: 412.585,20 TL

GetirFinans
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 12.729,87 TL
Vade Sonu Tutar: 412.729,87 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 12.729,87 TL
Vade Sonu Tutar: 412.729,87 TL

HSBC
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 13.019,18 TL
Vade Sonu Tutar: 413.019,18 TL

TEB
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 13.019,18 TL
Vade Sonu Tutar: 413.019,18 TL

QNB
Faiz Oranı: %45,75
Net Kazanç: 13.236,17 TL
Vade Sonu Tutar: 413.236,17 TL

ING
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 13.308,50 TL
Vade Sonu Tutar: 413.308,50 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 13.308,50 TL
Vade Sonu Tutar: 413.308,50 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 13.597,81 TL
Vade Sonu Tutar: 413.597,81 TL

Anadolubank
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 13.887,13 TL
Vade Sonu Tutar: 413.887,13 TL

TL mevduat güncel kredi faiz oranları