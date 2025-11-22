Yatırımcılar dikkat! 1+1 konutta en yüksek kira getirisi hangi şehirlerde?

30 büyükşehirde 1+1 daire fiyatları ile kira gelirleri karşılaştırıldığında listenin zirvesine yerleşen şehirler beklenmedik sonuçlar ortaya koydu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Yatırımcılar dikkat! 1+1 konutta en yüksek kira getirisi hangi şehirlerde? - Resim: 1

Türkiye genelindeki konut piyasasında hareketlilik devam ediyor. Bu yılın ilk on aylık zaman diliminde (Ocak-Ekim), toplam 1 milyon 293 bin 33 adet konut satışı gerçekleşti.

1 13
Yatırımcılar dikkat! 1+1 konutta en yüksek kira getirisi hangi şehirlerde? - Resim: 2

Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,2'lik önemli bir artışı işaret ediyor. Gayrimenkul alımlarında özellikle yatırım hedefiyle hareket edenlerin en çok yöneldiği seçenek ise 1+1 daireler oldu.

2 13
Yatırımcılar dikkat! 1+1 konutta en yüksek kira getirisi hangi şehirlerde? - Resim: 3

Türkiye Gazetesi'nde yayımlanan habere göre, ülke çapındaki 30 büyükşehir incelendiğinde 1+1 dairelerin ortalama fiyat skalası ortaya çıktı. Bu tip konutların ortalama başlangıç fiyatı 1 milyon 414 bin TL iken, üst limit ise 4 milyon 374 bin TL seviyelerine kadar ulaşıyor.

3 13
Yatırımcılar dikkat! 1+1 konutta en yüksek kira getirisi hangi şehirlerde? - Resim: 4

Ancak, gayrimenkul yatırımında kritik bir kriter olan kira getirileri değerlendirmeye alındığında, fiyat tablosundan farklı ve şaşırtıcı bir sonuç ortaya çıkıyor.

4 13
Yatırımcılar dikkat! 1+1 konutta en yüksek kira getirisi hangi şehirlerde? - Resim: 5

Ortalama satış fiyatı ile ortalama yıllık kira bedeli arasındaki oran baz alındığında, en yüksek getiri sağlayan şehirlerin sıralaması yatırımcıları hayli şaşırttı.

5 13
Yatırımcılar dikkat! 1+1 konutta en yüksek kira getirisi hangi şehirlerde? - Resim: 6

Endeksa tarafından sağlanan verilere göre, Ekim 2025 itibarıyla 30 büyükşehirdeki 1+1 konutların ortalama satış fiyatları ve ortalama yıllık kira getirileri şu şekilde:

6 13
Yatırımcılar dikkat! 1+1 konutta en yüksek kira getirisi hangi şehirlerde? - Resim: 7

-Kayseri: 1.617.899 TL (%13,16)

-Malatya: 1.528.260 TL (%11,77)

-Kahramanmaraş: 1.576.538 TL (%11,62)

-Şanlıurfa: 1.426.104 TL (%11,13)

7 13
Yatırımcılar dikkat! 1+1 konutta en yüksek kira getirisi hangi şehirlerde? - Resim: 8

-Gaziantep: 1.414.465 TL (%10,84)

-Adana: 1.602.645 TL (%10,77)

-Erzurum: 1.850.255 TL (%10,16)

-Hatay: 1.734.950 TL (%10,16)

8 13
Yatırımcılar dikkat! 1+1 konutta en yüksek kira getirisi hangi şehirlerde? - Resim: 9

-Diyarbakır: 1.812.104 TL (%10,00)

-Konya: 1.721.395 TL (%9,96)

-Sakarya: 1.913.400 TL (%9,34)

-Mersin: 2.153.400 TL (%9,03)

9 13
Yatırımcılar dikkat! 1+1 konutta en yüksek kira getirisi hangi şehirlerde? - Resim: 10

-Van: 1.755.960 TL (%8,85)

-Tekirdağ: 2.384.040 TL (%8,68)

-Bursa: 2.284.880 TL (%8,66)

-Kocaeli: 2.991.940 TL (%8,63)

10 13
Yatırımcılar dikkat! 1+1 konutta en yüksek kira getirisi hangi şehirlerde? - Resim: 11

-Eskişehir: 1.947.720 TL (%8,45)

-Manisa: 2.699.220 TL (%8,32)

-Ankara: 3.715.656 TL (%8,28)

-İzmir: 3.083.685 TL (%8,08)

11 13
Yatırımcılar dikkat! 1+1 konutta en yüksek kira getirisi hangi şehirlerde? - Resim: 12

-İstanbul: 4.374.090 TL (%8,03)

-Trabzon: 2.703.360 TL (%7,95)

-Denizli: 2.010.030 TL (%7,94)

-Muğla: 3.665.880 TL (%7,90)

12 13
Yatırımcılar dikkat! 1+1 konutta en yüksek kira getirisi hangi şehirlerde? - Resim: 13

-Samsun: 2.298.890 TL (%7,54)

-Antalya: 3.236.859 TL (%7,35)

-Balıkesir: 3.158.280 TL (%7,25)

-Aydın: 3.216.660 TL (%6,49)

13 13
konut fiyatları