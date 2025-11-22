Yatırımcılar dikkat! 1+1 konutta en yüksek kira getirisi hangi şehirlerde?
30 büyükşehirde 1+1 daire fiyatları ile kira gelirleri karşılaştırıldığında listenin zirvesine yerleşen şehirler beklenmedik sonuçlar ortaya koydu.
Türkiye genelindeki konut piyasasında hareketlilik devam ediyor. Bu yılın ilk on aylık zaman diliminde (Ocak-Ekim), toplam 1 milyon 293 bin 33 adet konut satışı gerçekleşti.
Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,2'lik önemli bir artışı işaret ediyor. Gayrimenkul alımlarında özellikle yatırım hedefiyle hareket edenlerin en çok yöneldiği seçenek ise 1+1 daireler oldu.
Türkiye Gazetesi'nde yayımlanan habere göre, ülke çapındaki 30 büyükşehir incelendiğinde 1+1 dairelerin ortalama fiyat skalası ortaya çıktı. Bu tip konutların ortalama başlangıç fiyatı 1 milyon 414 bin TL iken, üst limit ise 4 milyon 374 bin TL seviyelerine kadar ulaşıyor.
Ancak, gayrimenkul yatırımında kritik bir kriter olan kira getirileri değerlendirmeye alındığında, fiyat tablosundan farklı ve şaşırtıcı bir sonuç ortaya çıkıyor.
Ortalama satış fiyatı ile ortalama yıllık kira bedeli arasındaki oran baz alındığında, en yüksek getiri sağlayan şehirlerin sıralaması yatırımcıları hayli şaşırttı.
Endeksa tarafından sağlanan verilere göre, Ekim 2025 itibarıyla 30 büyükşehirdeki 1+1 konutların ortalama satış fiyatları ve ortalama yıllık kira getirileri şu şekilde:
-Kayseri: 1.617.899 TL (%13,16)
-Malatya: 1.528.260 TL (%11,77)
-Kahramanmaraş: 1.576.538 TL (%11,62)
-Şanlıurfa: 1.426.104 TL (%11,13)
-Gaziantep: 1.414.465 TL (%10,84)
-Adana: 1.602.645 TL (%10,77)
-Erzurum: 1.850.255 TL (%10,16)
-Hatay: 1.734.950 TL (%10,16)
-Diyarbakır: 1.812.104 TL (%10,00)
-Konya: 1.721.395 TL (%9,96)
-Sakarya: 1.913.400 TL (%9,34)
-Mersin: 2.153.400 TL (%9,03)
-Van: 1.755.960 TL (%8,85)
-Tekirdağ: 2.384.040 TL (%8,68)
-Bursa: 2.284.880 TL (%8,66)
-Kocaeli: 2.991.940 TL (%8,63)
-Eskişehir: 1.947.720 TL (%8,45)
-Manisa: 2.699.220 TL (%8,32)
-Ankara: 3.715.656 TL (%8,28)
-İzmir: 3.083.685 TL (%8,08)
-İstanbul: 4.374.090 TL (%8,03)
-Trabzon: 2.703.360 TL (%7,95)
-Denizli: 2.010.030 TL (%7,94)
-Muğla: 3.665.880 TL (%7,90)
-Samsun: 2.298.890 TL (%7,54)
-Antalya: 3.236.859 TL (%7,35)
-Balıkesir: 3.158.280 TL (%7,25)
-Aydın: 3.216.660 TL (%6,49)