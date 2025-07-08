Yatırımcılar dikkat! Altın yeniden atağa geçti, işte güncel altın fiyatları
Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler altının yönünü belirlerken, güncel fiyatlar açıklandı. İşte altın fiyatlarında son durum…
Altın, güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Orta Doğu’daki savaşın sona ermesi ve ABD-Çin ticaret müzakerelerinde anlaşmaya varılmasıyla bir süre düşüşe geçen altın fiyatları, yeniden yükselişe geçti.
Yatırımcılar, günün ilk saatlerinden itibaren “Bugün altın fiyatları ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor.
Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:
Gram altın alış/satış: 4.282,85 TL / 4.283,32 TL
Çeyrek altın alış/satış: 6.959,00 TL / 7.019,00 TL
Yarım altın alış/satış: 13.917,00 TL / 14.036,00 TL
Tam altın alış/satış: 27.251,91 TL / 27.782,93 TL
Cumhuriyet altını alış/satış: 27.752,00 TL / 27.946,00 TL
Ons altın alış/satış: 3.330,81 dolar / 3.331,03 dolar