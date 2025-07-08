Yatırımcılar dikkat! Altın yeniden atağa geçti, işte güncel altın fiyatları

Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler altının yönünü belirlerken, güncel fiyatlar açıklandı. İşte altın fiyatlarında son durum…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Yatırımcılar dikkat! Altın yeniden atağa geçti, işte güncel altın fiyatları - Resim: 1

Altın, güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

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Yatırımcılar dikkat! Altın yeniden atağa geçti, işte güncel altın fiyatları - Resim: 2

Orta Doğu’daki savaşın sona ermesi ve ABD-Çin ticaret müzakerelerinde anlaşmaya varılmasıyla bir süre düşüşe geçen altın fiyatları, yeniden yükselişe geçti.

Yatırımcılar, günün ilk saatlerinden itibaren “Bugün altın fiyatları ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor.

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Yatırımcılar dikkat! Altın yeniden atağa geçti, işte güncel altın fiyatları - Resim: 3

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:

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Yatırımcılar dikkat! Altın yeniden atağa geçti, işte güncel altın fiyatları - Resim: 4

Gram altın alış/satış: 4.282,85 TL / 4.283,32 TL

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Yatırımcılar dikkat! Altın yeniden atağa geçti, işte güncel altın fiyatları - Resim: 5

Çeyrek altın alış/satış: 6.959,00 TL / 7.019,00 TL

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Yatırımcılar dikkat! Altın yeniden atağa geçti, işte güncel altın fiyatları - Resim: 6

Yarım altın alış/satış: 13.917,00 TL / 14.036,00 TL

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Yatırımcılar dikkat! Altın yeniden atağa geçti, işte güncel altın fiyatları - Resim: 7

Tam altın alış/satış: 27.251,91 TL / 27.782,93 TL

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Yatırımcılar dikkat! Altın yeniden atağa geçti, işte güncel altın fiyatları - Resim: 8

Cumhuriyet altını alış/satış: 27.752,00 TL / 27.946,00 TL

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Yatırımcılar dikkat! Altın yeniden atağa geçti, işte güncel altın fiyatları - Resim: 9

Ons altın alış/satış: 3.330,81 dolar / 3.331,03 dolar

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güncel altın fiyatları