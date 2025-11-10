Yatırımcılar dikkat! Altın yeniden yükseliş trendine girdi, işte güncel fiyatlar

Altın piyasasındaki yükseliş, çeyrek ve yarım altın fiyatlarına da yansıdı. 10 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla yatırımcılar, güncel rakamları yakından takip ediyor.

10 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla altın piyasasında güncel durum şöyle: