Yatırımcılar dikkat! Altın yeniden yükseliş trendine girdi, işte güncel fiyatlar

Küresel büyüme endişeleriyle birlikte altın piyasasında hareketlilik yeniden arttı. Spot altın 4.055 dolara, gram altın ise 5.500 TL’nin üzerine çıktı. Yatırımcıların gözü 10 Kasım 2025 altın fiyatlarında.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Yatırımcılar dikkat! Altın yeniden yükseliş trendine girdi, işte güncel fiyatlar - Resim: 1

Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde yeniden yükseliş trendine girdi. Küresel piyasalarda zayıf ekonomik verilerin ardından yatırımcıların güvenli liman arayışına yönelmesi, altın fiyatlarını yukarı taşıdı.

1 11
Yatırımcılar dikkat! Altın yeniden yükseliş trendine girdi, işte güncel fiyatlar - Resim: 2

Dünya genelinde büyüme endişeleri giderek derinleşirken, dolar endeksindeki hareketlilik de altın talebini destekledi. Spot altın yüzde 1,3 değer kazanarak 4.055 dolar seviyesine çıktı.

2 11
Yatırımcılar dikkat! Altın yeniden yükseliş trendine girdi, işte güncel fiyatlar - Resim: 3

Yurt içi piyasalarda da altın fiyatları yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Gram altın, döviz kurlarındaki dalgalanma ve küresel fiyatlardaki artışın etkisiyle 5.500 TL sınırını aşarak yeni haftaya güçlü başladı.

3 11
Yatırımcılar dikkat! Altın yeniden yükseliş trendine girdi, işte güncel fiyatlar - Resim: 4

Altın piyasasındaki yükseliş, çeyrek ve yarım altın fiyatlarına da yansıdı. 10 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla yatırımcılar, güncel rakamları yakından takip ediyor.

10 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla altın piyasasında güncel durum şöyle:

4 11
Yatırımcılar dikkat! Altın yeniden yükseliş trendine girdi, işte güncel fiyatlar - Resim: 5

Gram altın satış fiyatı: 5.506,6930 TL

5 11
Yatırımcılar dikkat! Altın yeniden yükseliş trendine girdi, işte güncel fiyatlar - Resim: 6

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.002,9500 TL   

6 11
Yatırımcılar dikkat! Altın yeniden yükseliş trendine girdi, işte güncel fiyatlar - Resim: 7

Yarım altın satış fiyatı: 18.012,44 TL

7 11
Yatırımcılar dikkat! Altın yeniden yükseliş trendine girdi, işte güncel fiyatlar - Resim: 8

Tam altın satış fiyatı: 36.829,00 TL

8 11
Yatırımcılar dikkat! Altın yeniden yükseliş trendine girdi, işte güncel fiyatlar - Resim: 9

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 35.898,9900 TL

9 11
Yatırımcılar dikkat! Altın yeniden yükseliş trendine girdi, işte güncel fiyatlar - Resim: 10

Gremse altın satış fiyatı: 91.888,00 TL 

10 11
Yatırımcılar dikkat! Altın yeniden yükseliş trendine girdi, işte güncel fiyatlar - Resim: 11

Ons altın satış fiyatı: 4.024,47dolar

11 11
altın fiyatları