Yatırımcılar dikkat! Altın yeniden yükseliş trendine girdi, işte güncel fiyatlar
Küresel büyüme endişeleriyle birlikte altın piyasasında hareketlilik yeniden arttı. Spot altın 4.055 dolara, gram altın ise 5.500 TL’nin üzerine çıktı. Yatırımcıların gözü 10 Kasım 2025 altın fiyatlarında.
Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde yeniden yükseliş trendine girdi. Küresel piyasalarda zayıf ekonomik verilerin ardından yatırımcıların güvenli liman arayışına yönelmesi, altın fiyatlarını yukarı taşıdı.
Dünya genelinde büyüme endişeleri giderek derinleşirken, dolar endeksindeki hareketlilik de altın talebini destekledi. Spot altın yüzde 1,3 değer kazanarak 4.055 dolar seviyesine çıktı.
Yurt içi piyasalarda da altın fiyatları yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Gram altın, döviz kurlarındaki dalgalanma ve küresel fiyatlardaki artışın etkisiyle 5.500 TL sınırını aşarak yeni haftaya güçlü başladı.
Altın piyasasındaki yükseliş, çeyrek ve yarım altın fiyatlarına da yansıdı. 10 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla yatırımcılar, güncel rakamları yakından takip ediyor.
10 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla altın piyasasında güncel durum şöyle:
Gram altın satış fiyatı: 5.506,6930 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 9.002,9500 TL
Yarım altın satış fiyatı: 18.012,44 TL
Tam altın satış fiyatı: 36.829,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 35.898,9900 TL
Gremse altın satış fiyatı: 91.888,00 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.024,47dolar