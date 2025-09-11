Yatırımcılar dikkat: Altında son durum ne oldu? 11 Eylül güncel fiyatlar
Son günlerde yatırımcıların en çok merak ettiği soru aynı: “Altın daha da yükselecek mi, yoksa düşüş gelir mi?” Küresel piyasalardaki belirsizlikler altını güvenli liman haline getiriyor. İşte 11 Eylül'de altında son durum...
Özellikle faiz indirimi beklentileri, yatırımcıların altına ilgisini artırıyor.
Peki, 11 Eylül 2025 altın piyasasında son durum ne? Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar:
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
🟠 ONS ALTIN
Alış: 3.636,47 – Satış: 3.637,27
🟠 GRAM ALTIN
Alış: 4.821,34 – Satış: 4.821,85
🟠 CUMHURİYET ALTINI
Alış: 30.856,58 – Satış: 31.438,43
🟠 TAM ALTIN
Alış: 31.742,00 – Satış: 31.982,00
🟠 ZİYNET ALTINI
Alış: 30.864,35 – Satış: 31.446,18
🟠 ÇEYREK ALTIN
Alış: 7.714,15 – Satış: 7.883,72
🟠 YARIM ALTIN
Alış: 15.383,95 – Satış: 15.771,32
🟠 ATA ALTIN
Alış: 32.439,63 – Satış: 33.256,17
🟠 14 AYAR BİLEZİK (GRAMI)
Alış: 2.674,70 – Satış: 3.691,27
🟠 22 AYAR BİLEZİK (GRAMI)
Alış: 4.441,88 – Satış: 4.679,16
🟠 GREMSE ALTIN
Alış: 79.062,00 – Satış: 79.832,00
🟠 ONS ALTIN (TL)
Alış: 150.276,00 – Satış: 150.666,00