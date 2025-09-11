Yatırımcılar dikkat: Altında son durum ne oldu? 11 Eylül güncel fiyatlar

Özellikle faiz indirimi beklentileri, yatırımcıların altına ilgisini artırıyor.

Peki, 11 Eylül 2025 altın piyasasında son durum ne? Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar: