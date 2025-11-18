Yatırımcılar şokta! Altın fiyatları son 1 haftanın dibini gördü

Küresel piyasalardaki hareketlilik, altın fiyatlarını son bir haftanın en düşük seviyesine çekerken, bu durum iç piyasada doğrudan yankı buldu.

Uluslararası piyasalardan gelen veriler, altındaki değer kaybını net bir şekilde ortaya koydu. Haftanın açılışıyla birlikte satış baskısı yiyen ons altın, 4.007 dolar seviyesine kadar gerileyerek son 7 günün en düşük tabanını test etti. Türkiye Saati ile (TSİ) 07:10 sularında gelen verilerde ise ons altının 4.010 dolar bandında bir denge arayışı içerisinde olduğu ve bu seviyelerde tutunmaya çalıştığı gözlemlendi.