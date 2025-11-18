Yatırımcılar şokta! Altın fiyatları son 1 haftanın dibini gördü
Haftaya küresel piyasalardaki sert düşüşle başlayan sarı metalde ibre tersine döndü; ons tarafında yaşanan geri çekilme iç piyasadaki etiketleri değiştirirken, Kapalıçarşı ve ekran fiyatları arasındaki makasla birlikte yatırımcılar güncel tabloyu mercek altına aldı.
Yatırımcıların güvenli limanı olarak bilinen altında rüzgarın yönü değişti. Hem alım satım yapmayı planlayan vatandaşlar hem de profesyonel piyasa takibi yapanlar, haftanın ikinci işlem gününde ekranlardaki kırmızı oklarla karşılaştı.
Küresel piyasalardaki hareketlilik, altın fiyatlarını son bir haftanın en düşük seviyesine çekerken, bu durum iç piyasada doğrudan yankı buldu.
Uluslararası piyasalardan gelen veriler, altındaki değer kaybını net bir şekilde ortaya koydu. Haftanın açılışıyla birlikte satış baskısı yiyen ons altın, 4.007 dolar seviyesine kadar gerileyerek son 7 günün en düşük tabanını test etti. Türkiye Saati ile (TSİ) 07:10 sularında gelen verilerde ise ons altının 4.010 dolar bandında bir denge arayışı içerisinde olduğu ve bu seviyelerde tutunmaya çalıştığı gözlemlendi.
Ons tarafındaki bu geri çekilme, 18 Kasım 2025 Salı günü itibarıyla iç piyasadaki gram altın fiyatlarını da şekillendirdi. Ekranlarda işlem gören gram altın güne 5.467 TL seviyesinden başlangıç yaptı. Ancak serbest piyasanın kalbi sayılan Kapalıçarşı'da durum farklı seyrediyor.
İşte 18 Kasım güncel altın fiyatları:
Gram altın satış fiyatı: 5.467,08 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 9.312,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 18.611,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 37.482,68 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.102,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 93.994,16 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.010,78 dolar