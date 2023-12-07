Yeni 200 TL'lik Banknotlar Geliyor! O Ayrıntı Dikkat Çekti
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, VII. tertip 200 TL banknotları piyasaya sürecek. Söz konusu banknotlarda Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın imzası yer alacak.
TCMB'den yapılan duyuruya göre, VII. tertip 200 TL banknotlardaki imzalar Başkan Dr. Hafize Gaye Erkan ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.
Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynı olacak.
VII. tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecek.
Kaynak: TRT Haber