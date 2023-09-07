Yeni emeklilik sistemi geliyor! Emekliye çift maaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Orta Vadeli Program'da yer alan ikinci basamak emeklilik ile çalışanlar çifte maaş alacak. Bunun yanında kıdem tazminatına da yeni düzenlemeler geliyor. Peki bu gelişmelerden kimler yararlanabilecek?
.Türkiye'de bir süre önce gündeme gelen ikinci emeklilik, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında da ele alındı. Bu sistem, ikinci basamak emeklilik olarak adlandırılıyor ve işveren katkısının olduğu bir tamamlayıcı emeklilik sistemini içermektedir.
MİLYONLARA 2. EMEKLİLİK FIRSATI OLACAK
Türkiye'de bir süre önce gündeme gelen ikinci emeklilik sistemi, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) içerisinde yer aldı. Bu ikinci basamak emeklilik sistemi, tamamlayıcı emeklilik olarak uygulanmaktadır. Türkiye'de zaten var olan Otomatik Katılımlı BES sistemi ile başlatılan ikinci emeklilik sistemi daha da geliştirilecek.
BAKAN MEMET ŞİMŞEK'TEN EMEKLİLİK SİSTEMİ AÇIKLAMASI
Yeni emeklilik sistemi ile ilgili konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İşverenin katkısı olduğu yeni bir bireysel emeklilik modeli öngörüyoruz. Amaç sistemde kalış süresini ve fon tutarını artırmak" dedi.
YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?
Dünyada çeşitli yöntemlerle uygulanan tamamlayıcı emeklilik sistemi çalışanların emekli olduklarında gelirlerinin düşmemesi ve yaşam standartlarının değişmemesini amaçlıyor. Bu sayede emeklilik döneminde kamudan sağlanan gelirin dışında bir maaş daha elde ediliyor.