Yeni emeklilik sistemi geliyor! Emekliye çift maaş

MİLYONLARA 2. EMEKLİLİK FIRSATI OLACAK

Türkiye'de bir süre önce gündeme gelen ikinci emeklilik sistemi, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) içerisinde yer aldı. Bu ikinci basamak emeklilik sistemi, tamamlayıcı emeklilik olarak uygulanmaktadır. Türkiye'de zaten var olan Otomatik Katılımlı BES sistemi ile başlatılan ikinci emeklilik sistemi daha da geliştirilecek.