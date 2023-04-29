Yeni Evim Kampanyası 2023: Orta gelirliye konut kredisi şartları neler?
İlk Evim, İlk İş Yerim kampanyasının ardından Türkiye'nin gözü bu kez orta gelirliye konut kampanyasına çevrildi. 16 Ocak'ta ilk etapta 100 bin ailenin ev sahibi olması planlan projenin detaylarını içeren internet sitesi faaliyete geçti. Orta gelirliye konut projesine 2023 kimler başvurabilir.
Yeni Evim konut kampanyasına başvuruların ne zaman başlayacağını, taksitlerin nasıl olacağını ve hangi projelerin kampanyaya dahil olacağı merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yeni Evim Konut Finansman Programı" kampanyasının detaylarını ortak basın toplantısıyla geçtiğimiz günlerde duyurdu. İlk 100 bin konutluk finansman paketinde yüzde 25'inin İstanbul, yüzde 75'inin diğer Anadolu illerinde olmasına yönelik çalışmayı kapsıyor.
Konutlarda bir tavan fiyat olacak ve ilerleyen süreçte iller bazında tavan fiyatları da duyurulacak. Bakan Nebati, İstanbul'un yer aldığı 1. bölgede azami geliri 80 bin lira, 2'nci bölgede azami geliri 65 bin lira ve 3'üncü bölgede azami geliri 45 bin lira olanların kampanyadan faydalanabileceğini dile getirdi.
YENİ EVİM PROJESİ İNTERNET SİTESİ FAALİYETE GEÇTİ
Projeye ilişkin internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek ve vatandaşlar başvuru yapabilecek. Projeden faydalanmak isteyenler yenievimkampanyasi.com.tr adresine girerek tüm detaylara ulaşabiliyor.
YENİ EVİM KONUT KREDİSİNİ HANGİ BANKALAR VERİYOR?
HalkBank, VakıfBank, Ziraat Bankası, Emlak Katılım, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları kredi sağlayacak.
YENİ EVİM KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kampanyanın tüm detaylarını açıklamak için bir web sitesi devreye alındı. 81 ilde geçerli olacak olan projeye başvurular 16 Ocak’tan itibaren başladı. 16 Ocak itibarıyla konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşlar kredi alma hakkı elde edecek. Sosyal konutta olduğu gibi başvuru alınmayacak, başvuru ücreti ödenmeyecek. Ayrıca kura da çekilmeyecek.