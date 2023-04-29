Yeni Evim Kampanyası 2023: Orta gelirliye konut kredisi şartları neler?

Yeni Evim konut kampanyasına başvuruların ne zaman başlayacağını, taksitlerin nasıl olacağını ve hangi projelerin kampanyaya dahil olacağı merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yeni Evim Konut Finansman Programı" kampanyasının detaylarını ortak basın toplantısıyla geçtiğimiz günlerde duyurdu. İlk 100 bin konutluk finansman paketinde yüzde 25'inin İstanbul, yüzde 75'inin diğer Anadolu illerinde olmasına yönelik çalışmayı kapsıyor.