Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz kredi! İşte şartlar ve başvuru detayları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaevine girecek çiftlere yönelik 150 bin TL tutarında, 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi desteğini duyurdu. İşte başvuru şartları ve detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni evlenecek gençler için Aile ve Gençlik Fonu kapsamında hayata geçirilen faizsiz kredi desteğinin detaylarını açıkladı. Proje, genç çiftlere maddi kolaylık sağlamayı ve aile kurmayı teşvik etmeyi amaçlıyor.
Erdoğan; "Evliliğe ilk adımını atan gençlerimize 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunuyoruz" dedi. Bu imkan, Türkiye’nin 81 ilinde uygulanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin bu imkandan faydalanmak üzere başvurularını bugün itibarıyla yapabileceklerini belirtti. Faizsiz kredi desteği, evlilik hazırlığı yapan çiftler için önemli bir fırsat sunuyor. Ancak projeden yararlanmak isteyenlerin belirli şartları sağlaması gerekiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç çiftlere yalnızca maddi destek sunulmakla kalmayacağını, aynı zamanda danışmanlık ve eğitim hizmetleriyle de destek sağlanacağını belirtti. Erdoğan, "Aile kurmayı teşvik edecek maddi destekler, danışmanlık hizmetleri ve genç çiftler için konut destekleri gibi uygulamaları devreye alacağız" açıklamasında bulundu.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Projeden yararlanmak isteyen çiftlerin, başvuru sırasında aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekiyor:
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet ediyor olmak.
2. Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak).
3. Çiftlerden hiçbirinin taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmaması gerekiyor.
4. Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı, asgari ücretin 2,3 katını aşmamalı.
5. Başvuru tarihi itibariyle resmi nikâh gününe en az 2, en fazla 6 ay kalmış olmalı.
6. Çiftler, evlilik öncesi sunulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerine katılmayı taahhüt etmeli.
7. Evlilik sonrası sunulacak eğitimlere de 2 yıl içerisinde katılmayı kabul etmeli.
8. Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamalı.
9. Çiftler, daha önce bu proje kapsamında kredi kullanmamış olmalı.