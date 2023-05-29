Evlilik kredisi şartları neler?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatlerinden biri olan faizsiz evlilik kredisi yeniden gündeme geldi. Peki, yeni evleneceklere verilecek olan fazisiz evlilik kredisi şartları neler?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçim beyannamesinde faizsiz evlilik kredisi ile ilgili haberi duyurmuştu. Erdoğan, "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" şeklinde açıklama yaptı. Peki, şartlar belli oldu mu?
2023 FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER?
2023 seçimleri kapsamında AK Parti Seçim Beyannamesi duyuruları arasında en çok dikkat çeken konulardan birisi de 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli faizsiz evlilik kredisi oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada yeni evlenecek çiftlere destek olmak amacıyla iki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceğini açıkladı. Ayrıca Aile ve Gençlik Bankası üzerinden çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmet desteği de sağlanacağı duyuruldu.
Evlilik kredisi veren bankalar, başvuru tarihleri ve şartları henüz belli olmadı. Konuyla ilgili detayların yakın zaman içerisinde belli olması bekleniyor.
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR?
Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek. Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.
Kaynak: aile.gov.tr - https://www.aile.gov.tr/haberler/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanimiz-derya-yanik-haberturk-canli-yayininda-gundeme-iliskin-aciklamalarda-bulundu/