Yeni fırsat kapıda: emeklilere promosyon 35 bin TL'ye yükselir mi?

Yılmaz’a göre, emekli maaşlarına yapılan %16,67’lik zam oranı 31 Aralık 2025’e kadar geçerli olacak. Bu süreçte bankaların promosyon tutarlarını güncelleyerek rekabeti kızıştırması tahmin ediliyor.



Peki, emekliler banka promosyonu için hemen karar vermeli mi, yoksa beklemek daha mı mantıklı?



Emin Yılmaz, emeklilere yeni kampanyaları beklemelerini öneriyor:



“Bankalar henüz promosyon tutarlarını güncellemedi. Emeklilerin, bankalar arasındaki rekabetin artmasını bekleyerek 1 ay kadar sabretmesini öneriyorum. 16,5 milyon emekli, bankalar için önemli bir müşteri kitlesi. Bu nedenle promosyonların yakın zamanda artacağını öngörüyorum.”