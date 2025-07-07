Yeni fırsat kapıda: emeklilere promosyon 35 bin TL'ye yükselir mi?
Zam açıklaması sonrası emekliler, bankaların promosyon kampanyalarına yöneldi. Kamu ve özel bankalar, promosyon tutarlarını 27 bin TL’ye kadar yükselterek rekabeti artırdı.
Emekli maaşlarına yapılan %16,67 oranındaki zam, banka promosyonlarının da artıp artmayacağı tartışmalarını beraberinde getirdi. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, yaptığı açıklamada promosyon tutarlarında yükseliş beklediğini söyledi.
Yılmaz, “Maaşlardaki bu artış, bankaların promosyon ödemelerini de artırması için güçlü bir neden oluşturuyor. Emekliler için cazip kampanyalar gündeme gelebilir,” ifadelerini kullandı.
“En düşük emekli maaşı 14.469 TL’den 16.881 TL’ye yükseldi. Türkiye’de toplam 16,5 milyon emekli bulunuyor ve bu, bankalar için büyük bir müşteri potansiyeli demek. Zam sonrası promosyonların artacağını düşünüyorum. Bankalar, yeni kampanyalarını yaklaşık 1 ay içinde duyurabilir.”
Yılmaz’a göre, emekli maaşlarına yapılan %16,67’lik zam oranı 31 Aralık 2025’e kadar geçerli olacak. Bu süreçte bankaların promosyon tutarlarını güncelleyerek rekabeti kızıştırması tahmin ediliyor.
Peki, emekliler banka promosyonu için hemen karar vermeli mi, yoksa beklemek daha mı mantıklı?
Emin Yılmaz, emeklilere yeni kampanyaları beklemelerini öneriyor:
“Bankalar henüz promosyon tutarlarını güncellemedi. Emeklilerin, bankalar arasındaki rekabetin artmasını bekleyerek 1 ay kadar sabretmesini öneriyorum. 16,5 milyon emekli, bankalar için önemli bir müşteri kitlesi. Bu nedenle promosyonların yakın zamanda artacağını öngörüyorum.”
Promosyonlarda yeni beklenti: 35 Bin TL’ye çıkabilir mi?
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, banka promosyonlarının zam oranı kadar artmasını beklemediğini ancak yıl sonuna kadar ciddi bir yükselişin mümkün olduğunu söyledi. Yılmaz, “Şu anda en yüksek promosyon tutarı 27 bin TL. Eğer zam oranı olan %16,67 uygulanırsa bu tutar 31.500 TL’ye ulaşabilir. Ancak yıl sonu enflasyonunun %29 civarında olması bekleniyor. Böyle bir durumda promosyonlarda %30’luk bir artış görülebilir ve tutar 35.100 TL seviyelerine çıkabilir” dedi.
Yılmaz, bankaların bu artışı bir anda yapmayacağını, ancak yıl sonuna kadar promosyon tutarlarında kademeli bir artış olacağını düşünüyor.