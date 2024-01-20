Yeni vergi geldi! Gelir Dairesi Başkanlığı yeni vergiyi duyurdu! Hangi ürünler etkilenecek?
Gelir Dairesi Başkanlığı uygulanmaya başlanacak yeni vergiyi duyurdu. Yeni uygulanacak vergi ile Katma Değer Vergisi uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. Bu uygulama ile internet üzerinden ya da somut olarak alınan hediye kodları ya da kartlarından da vergi alınacak.
Gelir Daire Başkanlığı'ndan yeni bir vergi daha... Katma Değer Vergisi uygulamalarına eklenecek olan yeni vergi Resmi Gazetede yayınlandı.
"Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayınlandı.
Tebliğde kart, şifre ve kodlar olarak belirtilen unsurlar internet alışverişinde kullanılabiliyor. Bu ürünler hem sanal hem de fiziki olarak satılabiliyor.
Söz konusu kodlar, kartlar ve şifreler artık KDV'ye dahil olacak.