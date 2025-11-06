Yeni yılda maaşlar artarken tazminatlar da uçacak! Kıdem ve ihbar tazminatında dev artış bekleniyor
Ocak ayı yaklaşırken hem asgari ücret hem de memur maaş zammı için beklentiler artıyor. Bu artışlar, çalışanların kıdem ve ihbar tazminatlarını da doğrudan etkileyecek. Yeni yılda tavan ne kadar olacak? İşte uzman tahminleri…
Yeni yıl öncesi maaş artışlarıyla birlikte emekli, memur ve özel sektör çalışanlarının gelirlerinde önemli değişiklikler bekleniyor.
Ocak ayında yapılacak zam oranları sadece maaşlara değil, ihbar ve kıdem tazminatlarına da doğrudan yansıyacak.
Kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısındaki artış oranına göre yeniden belirlenecek. İhbar tazminatında ise artış, asgari ücret oranındaki yükselişle birlikte gerçekleşecek.
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?
Kıdem tazminatı, en az 1 yıl aynı iş yerinde çalışan ve kendi isteği dışında işten ayrılan işçilere ödeniyor.
Ayrıca emeklilik, askerlik, evlilik veya haklı fesih gibi nedenlerle işten ayrılan çalışanlar da bu haktan yararlanabiliyor.
Ödeme tutarı, çalışanın son brüt maaşı üzerinden hesaplanıyor. Brüt ücrete yıl boyunca yapılan düzenli ödemeler de dahil ediliyor.
Toplam tazminat, çalışılan süre ile giydirilmiş brüt ücretin çarpılmasıyla belirleniyor ve bu tutardan yalnızca damga vergisi düşülüyor.
İHBAR TAZMİNATI HESABI VE BİLDİRİM SÜRELERİ
İhbar tazminatı, iş sözleşmesinin feshedilmesinden önceki bildirim süresi dikkate alınarak hesaplanıyor.
İşçi veya işveren, sözleşmeyi sona erdirmeden önce belirli bir süre önceden karşı tarafı bilgilendirmek zorunda.
Bu süreler, çalışanın kıdemine göre değişiyor:
6 aya kadar kıdem: 2 hafta
6 ay - 1,5 yıl arası: 4 hafta
1,5 yıl - 3 yıl arası: 6 hafta
3 yıldan fazla kıdem: 8 hafta
Bildirim yapılmadan iş sözleşmesi sona erdirilirse, bu süreye karşılık gelen ücret tutarında ihbar tazminatı ödeniyor.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI TAZMİNATLARI ARTIRACAK
Ocak ayında asgari ücrette yapılacak artış, özel sektörde ödenecek kıdem ve ihbar tazminatlarının tabanını da yükseltecek.
Şu anda asgari ücretli bir çalışana, her yıl için 26 bin 5 TL (damga vergisi kesilmiş haliyle 25 bin 808 TL) kıdem tazminatı ödeniyor.
Yeni yılda asgari ücretin artmasıyla bu tutar da yukarı çıkacak.
YENİ YIL İÇİN ZAM TAHMİNLERİ
Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, asgari ücretteki artış oranı yüzde 28,5 ile yüzde 35 arasında bekleniyor.
Bu artış oranlarına göre yeni kıdem tazminatı tutarları şöyle hesaplanıyor:
%28,5 artış olursa: yıllık tazminat 33.417 TL’ye çıkacak (damga vergisi sonrası 33.163 TL).
%35 artış olursa: yıllık tazminat 35.107 TL olacak (damga vergisi sonrası 34.841 TL).
Kıdem tazminatında her yıl ocak ve temmuz aylarında tavan tutarı güncelleniyor.
Geçtiğimiz temmuz ayında yapılan artışla tavan miktarı 53.919,68 TL olarak belirlenmişti. Bu rakamın, memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda yeniden yükseleceği açıklandı.
YÜKSEK MAAŞLILAR DAHA FAZLA TAZMİNAT ALACAK
Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre memur maaş artışı yüzde 19-20 bandında olacak.
Bu oranla birlikte yeni kıdem tazminatı tavanı 64.703,62 TL’ye kadar yükselebilir.
Bu durum, özellikle yüksek brüt maaşla çalışanlar için önemli bir fark yaratacak.
Örneğin, şu anda 65 bin TL brüt maaşı olan bir çalışan, yıllık 53 bin 919 TL tazminat alabiliyorken, yeni yılda maaşı artmasa bile 64 bin 703 TL tazminat alabilecek.
İHBAR TAZMİNATI NE KADAR OLACAK?
İhbar tazminatları da brüt maaş üzerinden hesaplandığı için, asgari ücretteki artış oranı burada da belirleyici olacak.
Mevcut durumda 26.005 TL olan brüt asgari ücret, %28,5 artarsa 33.417 TL’ye çıkacak.
Bu durumda 6 haftalık ihbar tazminatı, 39.007 TL’den 50.125 TL’ye yükselecek.