Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı: Pasaporttan MTV'ye, trafik cezalarından IMEI kaydına kadar işte kalem kalem yeni ücretler
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verileriyle netleşen yeniden değerleme oranı, Ocak 2026 itibarıyla vergi, harç, ceza ve istisna tutarlarında rekor artışı beraberinde getirdi. Hükümet kanadından ise vergi ve harçlarda bu oranın altında bir artış için çalışma yapıldığı sinyali geldi.
2026 yılında uygulanacak vergi, harç ve idari para cezalarına esas teşkil eden yeniden değerleme oranı, Resmi Gazet'de yayımlanarak kesinleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ekim ayına ait 12 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ortalamaları baz alınarak belirlenen bu oran, yüzde 25,49 olarak kayıtlara geçti.
Yeniden değerleme oranında bir değişikliğe gidilmemesi durumunda, 1 Ocak 2026’dan itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisinden pasaport harçlarına kadar birçok kalemde bu artış uygulanacak.
BAKAN ŞİMŞEK’TEN DÜŞÜK ZAM SİNYALİ
Ekonomim'e göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeniden değerleme oranının kesinleşmesine rağmen, hükümetin vergi ve harçlar konusunda farklı bir yol izleyebileceğine dikkat çekti. Bakan Şimşek, yaptığı açıklamada, yeni yılda vergi ve harç ücretlerini, belirlenen yüzde 25,49’luk oran yerine, enflasyon hedeflerini göz önünde bulundurarak daha düşük bir seviyede artırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.
Yeni yıl zammından etkilenecek olan vergi, harç, istisna ve ceza kalemlerinin başında şunlar geliyor:
Vergi ve harçlar (Genel kalemler)
Trafik ve idari para cezaları
IMEI kayıt ücreti (Cep telefonu)
Yurt dışı çıkış harcı
Emlak vergisi
Kira gelir vergisi istisnası
Temettü geliri beyan sınırı
Gayrimenkul değer artış kazancı vergisi (5 yıl içinde al-sat)
Çalışanların yemek ve ulaşım gideri istisnaları
Fatura ve amortisman sınırları
Binek araç giderleri
EHLİYET, PASAPORT VE KİMLİK ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?
Yeniden değerleme oranı, devletin tahsil ettiği ehliyet, pasaport, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve gelir vergisi gibi kalemlerde uygulanacak artış oranını belirliyor. İşte harçların ve belgelerin 2026 yılında ulaşması beklenen yeni tutarları:
Pasaport harçları da yüzde 25,49 oranında artacak.
Yeni tarifeye göre; 6 aylık pasaport harcı: 2.960,8 TL 1 yıllık pasaport harcı: 4.328,7 TL 3 yıllık pasaport harcı: 10.039,2 TL 4–10 yıllık pasaport harcı: 14.147,7 TL olacak.
Kimlik kartı bedeli 232 TL, değerli kağıt bedeli 1.781,9 TL olarak uygulanacak. Ayrıca yeni ehliyet alma ücreti 7.126 TL’ye yükselecek.
IMEI KAYIT ÜCRETİ 57 BİN TL’Yİ AŞACAK
Yurt dışından getirilip Türkiye'de kullanılması hedeflenen cep telefonları için ödenen IMEI kayıt ücreti, 2026 yılı itibarıyla büyük bir artış göstererek 45.614 TL’den 57.241 TL’ye yükselecek. Kayıt işlemini gerçekleştirmeyen telefonların 120 gün içinde iletişime kapatılacağı belirtildi.
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ARTTI
Vatandaşlardan alınan Yurt dışı çıkış harcı da bu artıştan etkilenerek 1.000 TL’den 1.254,9 TL’ye çıktı.
MTV VE TRAFİK CEZALARINDA ŞOK EDEN RAKAMLAR
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları, araç yaşı ve motor hacmine göre yeniden belirlendi.
1300 cm³ ve altı: 5072 TL
1600 cm³'e kadar: 9508 TL
2000 cm³'e kadar: 27.202 TL
4000 cm³ ve üzeri: 217.095 TL
Trafik cezalarında da aynı oranda artış yapılacak. Buna göre;
Kırmızı ışık ihlali: 2.719 TL
Araç kullanırken telefonla konuşma: 2.720 TL
Muayenesiz araç kullanma: 2.720 TL
Drift yapma: 58.128 TL ceza gerektirecek.
İSTİSNA TUTARLARI DA YÜKSELTİLDİ
Yeniden değerleme oranı, mükelleflerin lehine olan istisna tutarlarında da artış getirdi.
Kira gelirlerindeki istisna tutarı: 2025’te 47 bin TL olan bu tutar, 2026’da 58 bin 980 TL’ye çıkarılacak.
Ulaşım yardımları: İşverenlerin çalışanlara sağladığı ulaşım yardımlarında gelir vergisinden istisna tutulan günlük bedel, 158,1 TL’ye yükseltilecek.
Ayrıca yemek kartı bedelinin 301,2 TL + KDV olarak uygulanacağı bildirildi.