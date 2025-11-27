Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı: Pasaporttan MTV'ye, trafik cezalarından IMEI kaydına kadar işte kalem kalem yeni ücretler

BAKAN ŞİMŞEK’TEN DÜŞÜK ZAM SİNYALİ

Ekonomim'e göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeniden değerleme oranının kesinleşmesine rağmen, hükümetin vergi ve harçlar konusunda farklı bir yol izleyebileceğine dikkat çekti. Bakan Şimşek, yaptığı açıklamada, yeni yılda vergi ve harç ücretlerini, belirlenen yüzde 25,49’luk oran yerine, enflasyon hedeflerini göz önünde bulundurarak daha düşük bir seviyede artırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.